В Башкирии нашли мертвым пропавшего Руслана Сайфуллина

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Мужчина пропал два месяца назад.
39-летний Руслан Сайфуллин из Новобулгаково, которого разыскивали с 17 февраля, найден мертвым, сообщили в РОО «Поиск детей – Уфа».
Директор РОО по содействию в поиске пропавших людей Павел Нестеров сообщил, что тело мужчины обнаружили, по последним, не подтвержденным данным, недалеко от одной из строек.
Причины смерти выясняются. Правоохранительные органы изучают все детали и обстоятельства случившегося.
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