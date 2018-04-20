В Башкирии нашли мертвым пропавшего Руслана Сайфуллина

39-летний Руслан Сайфуллин из Новобулгаково, которого разыскивали с 17 февраля, найден мертвым, сообщили в РОО «Поиск детей – Уфа».

Директор РОО по содействию в поиске пропавших людей Павел Нестеров сообщил, что тело мужчины обнаружили, по последним, не подтвержденным данным, недалеко от одной из строек.