Рустэм Хамитов рассказал в Москве о растущем туристическом потенциале Башкирии

- Башкирия подняла позиции в туристическом рейтинге субъектов России: по итогам 2017 года мы на 11 месте в стране. А в Приволжском федеральном округе мы первые, - рассказал Рустэм Хамитов. - Страна у нас красивая, в ней немало интересных мест, а Башкирия занимает в этом ряду достойное место. Так что туризмом будем заниматься! На предстоящем форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС будут работать секция и круглый стол по туризму. Уже есть интерес к этой теме со стороны Китая, Индии и других стран.