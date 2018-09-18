Рустэм Хамитов рассказал в Москве о растущем туристическом потенциале Башкирии

Сегодня, 18 сентября, в информагентстве ТАСС прошла пресс-конференция с участием главы Башкирии Рустэма Хамитова. Одним из обсуждаемых на ней вопросов стало развитие туризма в республике.
– За восемь месяцев этого года в Башкирии побывало около 6 млн человек. Мы считаем очень просто – 3 млн. побывало в наших гостиницах, 2 млн в санаториях, курортах и примерно 1 млн приезжали отдохнуть «диким» способом, – поделился статистикой глава РБ Рустэм Хамитов в ходе пресс-конференции в информагентстве ТАСС. – И эти данные значително превышают статистику прошлых лет.
С его точки зрения, людей стали привлекать в Башкирию значительно улучшенные условия для цивилизованного отдыха, популяризация природных красот и возможность отдохнуть, многое увидеть. При этом следует учесть, что в число приезжих все же входят не только туристы, но и люди, прибывающие с деловыми визитами или лечебными целями. Но в любом случае они увозят собой яркие впечатления о Башкирии и делятся ими уже с другими собеседниками.
- Башкирия подняла позиции в туристическом рейтинге субъектов России: по итогам 2017 года мы на 11 месте в стране. А в Приволжском федеральном округе мы первые, - рассказал Рустэм Хамитов. - Страна у нас красивая, в ней немало интересных мест, а Башкирия занимает в этом ряду достойное место. Так что туризмом будем заниматься! На предстоящем форуме малого бизнеса стран ШОС и БРИКС будут работать секция и круглый стол по туризму. Уже есть интерес к этой теме со стороны Китая, Индии и других стран.