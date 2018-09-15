Почему «Салават» проиграл «Ак Барсу», ведя в три шайбы

Было, разумеется, в этой игре и хорошее. Прежде всего - уфимцы все-таки вели в счете в три гола, не каждый день кто-то вынуждает чемпиона догонять в счете. Три шайбы из четырех - в большинстве. В этом есть заслуга тренерского штаба, это они рискнули перейти на систему с четырьмя форвардами и, по сути, это работает. В последней попытке, однако, хозяева вообще не бросили по воротам. Попробуем списать это на шок и усталость. В шестом матче сезона пока можно удивляться. После десятого будем оценивать строже.