Почему «Салават» проиграл «Ак Барсу», ведя в три шайбы

Цулыгин потерял контроль, или его не было вовсе. Оба поражения в этом сезоне - тренерские, и в обоих случаях потерян серьезный перевес в счете. Зинэтула Билялетдинов контролирует «Ак Барс» еще лучше, чем Дмитрий Квартальнов - «Локомотив». Билл - объективно один из самых опытных и сильных тренеров страны с большим победным багажом и непререкаемым авторитетом. Контроль шайбы, управляемость, опека один в одного, железобетонная уверенность в своих силах и взаимозаменяемость хоккеистов - плюс Билялетдинова и его хоккеистов. Несмотря на трудный матч два дня назад в Балашихе, «Ак Барс» все равно двигался на хороших скоростях, хоть казанцы и проседали в середине первого и второго периодов.
Казанцы перебрасывали всю игру и, что более важно, добавили в давлении в нужный момент. Шайбы третьего периода пришлись на период резкого ускорения активности у чужих ворот.
|5
|10
|15
|20
|25
|30
|35
|40
|45
|50
|55
|60
|ОТ
|СЮ
|1
|3
|6
|9
|10
|11
|14
|18
|21
|23
|24
|26
|27
|Ак Барс
|2
|6
|10
|10
|11
|13
|14
|19
|22
|30
|35
|37
|41
|Разница
|-1
|-3
|-4
|-1
|-1
|-2
|0
|-1
|-1
|-7
|-11
|-11
|-14
|СЮ за отрезок
|1
|2
|3
|3
|1
|1
|3
|4
|3
|2
|1
|2
|1
|Ак Барс за отрезок
|2
|4
|4
|0
|1
|2
|1
|5
|3
|8
|5
|2
|4
|Разница за отрезок
|-1
|-2
|-1
|3
|0
|-1
|2
|-1
|0
|-6
|-4
|0
|-3
Мы много пишем о вбрасываниях и их важности. Казанцы подтвердили тезис о том, что гол можно быстро забить после выигранного единоборства - два гола из четырех были почти сразу после вбрасывания, причем Артем Лукоянов зарядил по воротам после того, как на точке вбрасывания был побежден Йоонас Кемппайнен, первый центр команды. А в целом лишь четверть побед в своей зоне - это очень мало.
|СЮ
|Ак Барс
|%СЮ
|Зона атаки
|5
|6
|45,45%
|Средняя зона
|13
|11
|54,17%
|Зона защиты
|4
|12
|25,00%
|5 на 5
|15
|22
|40,54%
|В целом
|22
|29
|43,14%
Но вернемся к тренерам. Достаточно просто посмотреть на их поведение перед началом овертайма. Никакого анализа, просто нужно посмотреть. Пока Билялетдинов летает по скамейке, раздавая указания и цепляясь за каждую секунду перерыва перед свистком, Цулыгин молча стоит на лавке и ничего никому не говорит. Похоже, что специалист был сам ошарашен тем, как методично сыграл соперник. Даже чемпиону крайне тяжело отыграть минус три.
Начинает казаться, что Цулыгин и сам не рад своему назначению. Безусловно, для него самого каждая минута в КХЛ - это огромный опыт сейчас и реклама на будущее, но как насчет интересов команды, ее успехов? Играть надо все 60 минут. Поначалу все было весьма неплохо, уфимцы весьма высоко встречали атаки соперника, фактически впервые в сезоне реально сыграв в прессинг, но потом это испарилось.
Еще летом мы сетовали на слабую силовую игру «Салавата», а ситуация не выправляется. Силовая составляющая определенно стала одной из причин успеха казанцев. Да, Григорий Панин травмирован, однако, есть ведь и другие. Некогда один самых хитующих игроков КХЛ Сергей Терещенко провел столько же силовых, сколько нападающий Владимир Ткачев.
Самая силовая пара защиты как раз Терещенко-Осипов (8 и 12 силовых соответственно). Но они же - слабейшая пара в плане обороны, они постоянно в минусах. С «Ак Барсом» у них по -2. В частности, оба защитника просто потерялись, когда забрасывал Роб Клинкхаммер. В начале игры Осипов еще и удалился. В третьем подряд матче.
О чем вообще можно говорить, когда Джастин Азеведо (рост 170 см, вес 76 кг) влетает в Станислава Гареева (рост 191 см, вес 96 кг), и последнему потом прикладывают лед на скамейке? «Ак Барс» буквально перебил игроков уфимского клуба. Они никого не боятся, им неважно, кто соперник, они приехали побеждать в «Зеленом дерби», а не просто покататься. При этом, несомненно, охотные падения того же Азеведо после несильного удара не оправдать. Да и сами Азеведо с Клинкхаммером получали совершенно невынужденные удаления. Зинэтулла Билялетдинов не может быть ими доволен на 100%.
Очень не понравилась игра Алексея Семенова в момент третьего взятия ворот уфимцев. Защитнику доверили место в первой паре вместе с Филипом Ларсеном. Он же просто был пассивным наблюдателем катания Иржи Секача вокруг ворот перед тем, как тот сделал передачу Антону Ландеру.
Продвинутая статистика бросков хорошо демонстрирует давление, создаваемое гостями. В отличие от игры с «Торпедо», на сей раз похвалиться хорошей реализацией моментов и высокой точностью бросков нельзя. Еще один факт: первую позиционную атаку уфимцы провели вообще на восьмой минуте игры.
Проблема такого поражения еще и в том, что оно дома и такое безвольное. В прошлом сезоне «юлаевцы» были разгромлены 0:5 в день презентации логотипа дерби. Сейчас потеряли гандикап в три шайбы. В «Зеленом дерби» доселе были только отыгрыши двух голов, а если команда вела в +3, до всегда побеждала.
Хорошо (на самом деле, нет), казанцы отыгрались с минус три. Даже можно отмахнуться от того, как не забросил в овертайме Сергеев, когда Подъяпольский был отыгран. Однако, на буллиты Цулыгин выпускает Павла Шэна, который почти не играл. 19-летний форвард промахивается. Сам он получил хороший опыт давления и закалки, вот только вовремя ли Цулыгин вдруг решил довериться лимитчику? Хорошо, Шэн не забил. Но потом Артем Федоров и без всякой мысли, без обыгрыша, без попытки перехитрить, кидает прямо во вратаря.
Федоров сыграл вместо Максима Майорова. Последние игры 88-ой номер пропускал, и в большинстве место четвертого нападающего он уже потерял. Такие тяжелые матчи - хороший шанс доказать, что хоккеист достоин места в составе, но он не бросает по воротам и не забивает буллит. По крайней мере, Артем сделал три блокшота. Один из них, примерно в середине второго периода, был весьма важный - Артем лег под шайбу, и она отскочила за пределы синей линии. Это помешало казанцам продолжить длительную смену на чужой трети площадки. Такие вещи в протоколе не отображаются, однако, это действительно полезный шаг.
Было, разумеется, в этой игре и хорошее. Прежде всего - уфимцы все-таки вели в счете в три гола, не каждый день кто-то вынуждает чемпиона догонять в счете. Три шайбы из четырех - в большинстве. В этом есть заслуга тренерского штаба, это они рискнули перейти на систему с четырьмя форвардами и, по сути, это работает. В последней попытке, однако, хозяева вообще не бросили по воротам. Попробуем списать это на шок и усталость. В шестом матче сезона пока можно удивляться. После десятого будем оценивать строже.
Антон Бурдасов по-настоящему впечатляет. Нападающий набирает очки каждую игру, не забивал лишь в Ярославле. Антон при этом не делает ничего фантастического. Его гол Казани - суть его сильнейшего качества, его могучего броска. Бурдасов вошел в зону, посмотрел по сторонам и просто зарядил из своей пращи. Вратарь видел бросок, вратарь знал, что Бурдасов умеет бросать и делает это часто, но ничего поделать с такой скоростью полета не сумел.
Пожалуй, у 71-го номера «Салавата Юлаева» самые могучие кисти в КХЛ. ЦСКА должен кусать локти, что отдал Бурдасова в Уфу за троих молодых игроков. Контракт у нападающего, конечно, тяжелый - по неофициальной информации, что-то в районе 100 миллионов рублей. Дорого, зато он его отрабатывает по полной. Это что-то овечкинское - все знают, как он бросает, но мало кто может помешать.
По-прежнему хорош Александр Кадейкин. Центр четвертой тройки - самый полезный в команде (+5) и набрал уже 4 (2+2) результативных балла в шести встречах после гола Казани. Он силен физически, и у него хорошее катание. Остается лишь улучшить игру на вбрасываниях, что, однако, касается всех центров. Кстати, ему на гол ассистировал в том числе и Вячеслав Солодухин. Если Кадейкин выбыл надолго, это беда. Четвертое звено у Уфы очень хорошее.
Первый гол в сезоне забил Владимир Ткачев. У 19-го номера доселе было пять передач, это тоже хорошо, однако, шайбы всегда добавляют нападающим уверенности. Гол получился на загляденье, это однозначно одна из самых эффектных шайб «Салавата Юлаева» в сезоне. Ткачев именно обыграл соперников перед воротами. Он истинный «технарь». В это сложно поверить, но объективно небольшой форвард (рост 178 см, вес 76 кг) провел уже 8 силовых в сезоне. Ткачев понимает, что ему не хватает жесткости. Именно излишняя мягкость позволила Виталию Кравцову забросить ту самую шайбу в плей-офф.
Забросил Линус Умарк. Швед до этого не набирал очки три игры кряду. Ему нужен этот гол. Сейчас в Уфу приезжают «Нефтехимик», «Сибирь» и «Барыс», объективно более слабые, чем казанцы, соперники. Умарк сможет хорошо покуражиться.
Лучший способ оправиться от такого поражения - побеждать побольше и поувереннее. Но однозначно это был хороший ледяной душ. Теперь БСТ уже точно не будет заявлять в прямом эфире, что игра со СКА всем всё доказала.