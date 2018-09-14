В Уфе впервые в новом формате пройдет фэшн-фестиваль Factor Vostoka

В Уфе 15 сентября с 12:00 до 19:00 в «Арт-квадрате» впервые пройдет фэшн-фестиваль «Factor Vostoka». Конкурс молодых дизайнеров одежды соединит на одной площадке дизайнеров, модельеров, стилистов и фотографов.
Организаторы опубликовали программу фестиваля и расписание мастер-классов:
12:00 - открытие фестиваля Thevnknownandrew MagdAlena
13:00 - ЛУК boutique
14:00 - LIDESING
15:00 - NOT_ROBE
16:00 - MAIO
16:30 - HOME
17:00 - BRUSNIKA
17:30 - MY LOOK
18:00 - Арт-проект Маруся и THEME
19:00 - NUONE
В качестве главной темы будет ««Восточный экспресс», который и по сей день соединяет две части света: Европу и Азию.
История конкурса молодых дизайнеров Factor Vostoka началась в 2005 и продолжилась до 2013 года, однако в новом формате, с другой концепцией, фестиваль впервые пройдет в этом году. Вход на фестиваль свободный.