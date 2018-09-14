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В Уфе впервые в новом формате пройдет фэшн-фестиваль Factor Vostoka

14 сентября 2018, 15:41
Дизайнеры, модельеры, стилисты и фотографы смогут выйти из онлайна в офлайн и найти новых покупателей.

В Уфе 15 сентября с 12:00 до 19:00 в «Арт-квадрате» впервые пройдет фэшн-фестиваль «Factor Vostoka». Конкурс молодых дизайнеров одежды соединит на одной площадке дизайнеров, модельеров, стилистов и фотографов.

Организаторы опубликовали программу фестиваля и расписание мастер-классов:

12:00 - открытие фестиваля Thevnknownandrew MagdAlena

13:00 - ЛУК boutique

14:00 - LIDESING

15:00 - NOT_ROBE

16:00 - MAIO

16:30 - HOME

17:00 - BRUSNIKA

17:30 - MY LOOK

18:00 - Арт-проект Маруся и THEME

19:00 - NUONE

В качестве главной темы будет ««Восточный экспресс», который и по сей день соединяет две части света: Европу и Азию.

История конкурса молодых дизайнеров Factor Vostoka началась в 2005 и продолжилась до 2013 года, однако в новом формате, с другой концепцией, фестиваль впервые пройдет в этом году. Вход на фестиваль свободный.

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