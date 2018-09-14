В Уфе пройдет ежегодный конкурс «Волонтер-2018»

Для участия в конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих организаций и других инициативных групп в возрасте от 14 лет, а также социально ориентированные некоммерческие волонтерские организации и центры.