В Уфе пройдет ежегодный конкурс «Волонтер-2018»

Для участия в конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих организаций и других инициативных групп в возрасте от 14 лет, а также социально ориентированные некоммерческие волонтерские организации и центры.
Заявки на участие принимаются с 10 сентября до 22 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на конкурс на сайте ЕИС «Доброволец России» и предоставить по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 12, отдел добровольческого движения и поддержки молодежных инициатив, каб. № 14, следующие документы:
- письмо-обращение от учреждения, общественной организации;
- анкета-заявка;
- копии документов (паспорт, социальный номер, страховое свидетельство пенсионного страхования);
- портфолио.
В том числе необходимо отправить на электронный адрес [email protected] фотографии с мероприятий в количестве десяти штук для создания презентации на выступление.
Победителей определят в следующих номинациях:
«Лучший Доброволец Уфы»
«Лучший социальный волонтер»
«Лучший волонтер в сфере культуры»
«Лучший волонтер-эколог»
«Лучший волонтер в сфере гражданско-патриотического воспитания»
«Лучший волонтер-медик»
«Лучший волонтер-поисковик»
«Лучший корпоративный волонтер»
«Лучший медиаволонтер»
«Лучший серебряный волонтер»
«Лучший волонтерский центр – 2018»
Конкурс включает в себя три этапа.
I этап – с 23 октября по 5 ноября – заочный отбор участников членами экспертной комиссии конкурса. По итогам проведения I этапа конкурса, финалисты допускаются ко II этапу.
II этап – с 5 ноября по 23 ноября 2018 года – определение победителей (самопрезентация своей деятельности перед членами экспертной комиссии конкурса). По итогам II этапа определят финалистов конкурса и вручат им информационное письмо с приглашением на III этап Конкурса.
III этап – финальный – торжественная церемониальная часть городского конкурса «Волонтер – 2018», которая состоится 29 ноября 2018 года в МБУ «Городском дворце культуры» (Проспект Октября, 137).
Положение о конкурсе можно полностью прочитать ниже.