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В Уфе пройдет ежегодный конкурс «Волонтер-2018»

14 сентября 2018, 14:49
Заявки на участие принимаются до 22 октября.

Для участия в конкурсе приглашаются волонтеры, лидеры, руководители и представители добровольческих (волонтерских) некоммерческих организаций и объединений, сотрудники государственных учреждений, коммерческих организаций и других инициативных групп в возрасте от 14 лет, а также социально ориентированные некоммерческие волонтерские организации и центры.

Заявки на участие принимаются с 10 сентября до 22 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на конкурс на сайте ЕИС «Доброволец России» и предоставить по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 12, отдел добровольческого движения и поддержки молодежных инициатив, каб. № 14, следующие документы:

- письмо-обращение от учреждения, общественной организации;

- анкета-заявка;

- копии документов (паспорт, социальный номер, страховое свидетельство пенсионного страхования);

- портфолио.

В том числе необходимо отправить на электронный адрес [email protected] фотографии с мероприятий в количестве десяти штук для создания презентации на выступление.

Победителей определят в следующих номинациях:

«Лучший Доброволец Уфы»

«Лучший социальный волонтер»

«Лучший волонтер в сфере культуры»

«Лучший волонтер-эколог»

«Лучший волонтер в сфере гражданско-патриотического воспитания»

«Лучший волонтер-медик»

«Лучший волонтер-поисковик»

«Лучший корпоративный волонтер»

«Лучший медиаволонтер»

«Лучший серебряный волонтер»

«Лучший волонтерский центр – 2018»

Конкурс включает в себя три этапа.

I этап – с 23 октября по 5 ноября – заочный отбор участников членами экспертной комиссии конкурса. По итогам проведения I этапа конкурса, финалисты допускаются ко II этапу.

II этап – с 5 ноября по 23 ноября 2018 года – определение победителей (самопрезентация своей деятельности перед членами экспертной комиссии конкурса). По итогам II этапа определят финалистов конкурса и вручат им информационное письмо с приглашением на III этап Конкурса.

III этап – финальный – торжественная церемониальная часть городского конкурса «Волонтер – 2018», которая состоится 29 ноября 2018 года в МБУ «Городском дворце культуры» (Проспект Октября, 137).

Положение о конкурсе можно полностью прочитать ниже.

Положение о конкурсе "Волонтер-2018"

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