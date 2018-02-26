«Волонтер Победы» из Башкирии возмутился докладом движения «Голос»

- Почти весь доклад - это ложь и вымысел авторов! Да, нас поддерживает государство (и здорово, что НКО и добровольческим организациям помогают), но все выделенные средства имеют целевое назначение и тратились исключительно на деятельность «Волонтеров Победы»: на волонтерское сопровождение «Бессмертного полка» и парадов Победы, помощь ветеранам и благоустройство памятных мест и воинских захоронений, акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти» и тд. Ни копейки не было потрачено не по назначению.

Многие проекты мы делаем вообще без финансирования. Теперь о сборе подписей. Покажите хоть одного волонтера, который получил за это деньги! Мы возмущены. Каждый из нас делал это по собственной инициативе в свободное от учебы и работы время. Кстати, все футболки и стойки при сборе подписей были оплачены из избирательного фонда - проверьте сами, господа «эксперты». Да и в сборе подписей мы не принимали участие как юридическое лицо (не врите в цитатах, господа «эксперты»). Это личная инициатива наших активистов, также как и активистов «Единой России», «ОНФ» и других неравнодушных граждан нашей страны. Стыдно, «эксперты», стыдно! Мы ждём ваших извинений! В противном случае будем рассматривать возможность обращения в суд.