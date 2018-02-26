«Волонтер Победы» из Башкирии возмутился докладом движения «Голос»

Своим мнением Александр Юдин, член организации Волонтеры Победы», поделился в социальной сети ВКонтакте.
- Почти весь доклад - это ложь и вымысел авторов! Да, нас поддерживает государство (и здорово, что НКО и добровольческим организациям помогают), но все выделенные средства имеют целевое назначение и тратились исключительно на деятельность «Волонтеров Победы»: на волонтерское сопровождение «Бессмертного полка» и парадов Победы, помощь ветеранам и благоустройство памятных мест и воинских захоронений, акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти» и тд. Ни копейки не было потрачено не по назначению.
Многие проекты мы делаем вообще без финансирования. Теперь о сборе подписей. Покажите хоть одного волонтера, который получил за это деньги! Мы возмущены. Каждый из нас делал это по собственной инициативе в свободное от учебы и работы время. Кстати, все футболки и стойки при сборе подписей были оплачены из избирательного фонда - проверьте сами, господа «эксперты». Да и в сборе подписей мы не принимали участие как юридическое лицо (не врите в цитатах, господа «эксперты»). Это личная инициатива наших активистов, также как и активистов «Единой России», «ОНФ» и других неравнодушных граждан нашей страны. Стыдно, «эксперты», стыдно! Мы ждём ваших извинений! В противном случае будем рассматривать возможность обращения в суд.
Подобный текст распространили активисты движения из Калужской области (Артем Митрохин), Москвы (Владислав Марцаленко), Ульяновской области (Людмила Князькова), Екатерины Одновол (Республика Крым).
Отметим, что ранее эксперты «Голоса», проанализировав работу «Волонтеров Победы», заявили, что движение получает гранты и всяческую финансовую поддержку и располагается в помещениях, которые принадлежат государству.
По мнению его авторов, таким образом нарушаются Федеральные законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации», которые запрещают «бесплатное или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам выполнение работ и оказание услуг юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями.