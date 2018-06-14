Волонтеры ищут родственников уроженки Башкирии, попавшей в больницу в коме

В соцсетях появилось сообщение с просьбой помочь найти родственников 60-летней пациентки второй городской больницы города Тюмень.

60-летняя Людмила Евгеньевна Шумилова вот уже несколько месяцев лежит в коме.

- Волонтеры выяснили, что она родом из города Белорецка, - сообщила Людмила Рябкова. – Больше, к сожалению, никаких подробностей пока выяснить не удалось.