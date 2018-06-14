Волонтеры ищут родственников уроженки Башкирии, попавшей в больницу в коме
Сегодня, 11:03ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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60-летняя женщина находится в тяжелом состоянии на лечении в больнице в Тюмени.
В соцсетях появилось сообщение с просьбой помочь найти родственников 60-летней пациентки второй городской больницы города Тюмень.
60-летняя Людмила Евгеньевна Шумилова вот уже несколько месяцев лежит в коме.
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- Волонтеры выяснили, что она родом из города Белорецка, - сообщила Людмила Рябкова. – Больше, к сожалению, никаких подробностей пока выяснить не удалось.
Если кто-то узнал Людмилу Евгеньевну и готов помочь в поиске ее близких, можно связаться с волонтерами общества «Милосердие» по телефону 8-904-490-34-07 или через аккаунт в соцсетях.
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