Волонтер из Уфы, помогающая обездоленным, сама оказалась на грани выживания

37-летняя Екатерина Новосёлова из Уфы почти семь лет активно помогает многодетным, малоимущим и больным. Она сама одинокая многодетная мама, не имеет больших доходов, живет на съемной квартире. И при этом каждый день находит в себе силы и энергию, чтобы помочь тем, кто оказывается без поддержки и средств к существованию. Неожиданно обстоятельства сложились так, что Екатерину саму можно включать в число ее подопечных: из-за обострения хронической болезни она не может зарабатывать, а на днях ее могут выставить из съемной квартиры. Денег нет ни на жилье, ни даже на еду.

Екатерина подарила жизнь четверым детям. Старшей дочери уже 18 лет, двум сыновьям 12 и 7 лет, а младшей доченьке всего 1,5 месяца. Так получилось, что растит она их одна: отец старшей дочери бросил ее беременную, и только через суд она смогла получить алименты. С отцом сыновей Екатерина была в браке, но сохранить отношения не получилось. Отец младшей дочери от ребенка просто отказался.

Но Екатерина не унывает: она обожает детей, категорически против абортов и пытается справляться со всеми трудностями. А когда она готовилась подарить жизнь третьему своему малышу, у нее началась, можно сказать еще одна большая жизнь. Полная любви и заботы не только к своим детям, но и ко многим другим, кому она нужна.

- Когда была беременная, сидела на разных мамских форумах, а там, сами знаете, что пишут: подгузники, смеси, роды, как-то просто деградировать начинаешь от всего этого, - рассказывает Екатерина. – Но был в числе всего этого и чат «благотворительность», где собирали вещи для малоимущих. Мы тогда жили с мамой в старом частном доме, и во дворе был гараж. Я решила предоставить место для складирования коробок с вещами.

С этого обветшалого гаража все началось. Вещи привозили, за ними приезжали волонтеры, развозили нуждающимся. И Катя, по ее словам, почувствовала, какая это большая радость – помогать ближним.

Она создала группу «Вконтакте» , позвала туда знакомых с мамского форума, и вместе они начали понемногу собирать средства тем, кому эта помощь была остро необходима.

В жизни самой Кати все тогда тоже было непросто: муж не работал, родился третий ребенок. А незнакомые люди вновь и вновь обращались за помощью. И она не могла отказать.

А сама справлялась, как могла: выучилась на мастера по ногтевому сервису, на последние копейки купила оборудование, лаки. Постепенно сформировалась клиентская база, навыки начали приносить доход.

Привычка помогать проявилась и здесь: Катя начала делать педикюр на дому пожилым людям с проблемными ногтями. А в коротких промежутках между работой, кистью, готовкой, уборкой, воспитанием детей, Катя продолжала вновь и вновь звонить, разговаривать, встречаться с теми, кому было еще тяжелее, чем ей.

В группе Вконтакте, в которой когда-то было всего несколько десятков человек, сейчас уже больше 5 тысяч участников и сотни людей, которым Катя и ее помощники помогли не упасть духом в трудную минуту. Они помогают продуктами, вещами, лекарствами, деньгами.

И благодаря этой, порой очень небольшой помощи, многие не делают аборты, вылечиваются, справляются с долгами, трудностями, верят в то, что в мире есть добрые люди и понимают, что надо жить и не унывать.

Из дома мамы Кате пришлось уехать: вместе с детьми они там просто не помещались. Тогда она решила временно не складировать у себя коробки с вещами. Но очень скоро все вернулось на круги своя.

- Гаража теперь нет, а коробки остались, - улыбается Катя. – Как-то так получилось, что все опять привозят ко мне.

О том, чтобы бросить начатое, речи уже не идет: слишком много людей постоянно ждут ее помощи.

- У меня даже азарт появляется, - смеется Катя. – Радуюсь, когда в какую-нибудь унылую, отчаявшуюся женщину, какой сама была одно время, получается вдохнуть уверенность.

В заботах о детях и подопечных Катя все время забывала о себе. Головные боли мучили её постоянно, но она все время обходилась таблетками.

И буквально через месяц после рождения четвертого ребенка, как гром среди ясного неба пришла беда. Екатерина перестала слышать правым ухом.

Срочное лечение, масса анализов, осмотров и неутешительные прогнозы врачей. Все это придется делать срочно и платно, а денег на это не было. Втайне от Кати ее помощники-волонтеры объявили сбор помощи в созданной ей группе и собрали около 12 тысяч рублей. Этих денег должно хватить на первое необходимое лечение.

Но дело в том, что пока Катя болеет, она по-прежнему остается единственной опорой в семье. В доме закончились основные продукты, семилетнего сына не на что собрать в первый класс. Но самое главное – подходит срок оплаты аренды за двухкомнатную хрущевку.

Хозяева квартиры предъявляют очень строгие требования по оплате, и если Катя не внесет до конца недели 15 тысяч рублей, ее запросто могут выселить с детьми на улицу.

Никогда в жизни эта женщина никого ни о чем не просила. А сейчас просит, потому что другого выхода нет. Хочется верить, что настал день, когда добро, которое она подарила, должно вернуться бумерангом.