Волонтер из Уфы, помогающая обездоленным, сама оказалась на грани выживания
Денег нет ни на жилье, ни даже на еду.
37-летняя Екатерина Новосёлова из Уфы почти семь лет активно помогает многодетным, малоимущим и больным. Она сама одинокая многодетная мама, не имеет больших доходов, живет на съемной квартире. И при этом каждый день находит в себе силы и энергию, чтобы помочь тем, кто оказывается без поддержки и средств к существованию. Неожиданно обстоятельства сложились так, что Екатерину саму можно включать в число ее подопечных: из-за обострения хронической болезни она не может зарабатывать, а на днях ее могут выставить из съемной квартиры. Денег нет ни на жилье, ни даже на еду.
Екатерина подарила жизнь четверым детям. Старшей дочери уже 18 лет, двум сыновьям 12 и 7 лет, а младшей доченьке всего 1,5 месяца. Так получилось, что растит она их одна: отец старшей дочери бросил ее беременную, и только через суд она смогла получить алименты. С отцом сыновей Екатерина была в браке, но сохранить отношения не получилось. Отец младшей дочери от ребенка просто отказался.
Но Екатерина не унывает: она обожает детей, категорически против абортов и пытается справляться со всеми трудностями. А когда она готовилась подарить жизнь третьему своему малышу, у нее началась, можно сказать еще одна большая жизнь. Полная любви и заботы не только к своим детям, но и ко многим другим, кому она нужна.
- Когда была беременная, сидела на разных мамских форумах, а там, сами знаете, что пишут: подгузники, смеси, роды, как-то просто деградировать начинаешь от всего этого, - рассказывает Екатерина. – Но был в числе всего этого и чат «благотворительность», где собирали вещи для малоимущих. Мы тогда жили с мамой в старом частном доме, и во дворе был гараж. Я решила предоставить место для складирования коробок с вещами.
С этого обветшалого гаража все началось. Вещи привозили, за ними приезжали волонтеры, развозили нуждающимся. И Катя, по ее словам, почувствовала, какая это большая радость – помогать ближним.
Она создала группу «Вконтакте» , позвала туда знакомых с мамского форума, и вместе они начали понемногу собирать средства тем, кому эта помощь была остро необходима.
В жизни самой Кати все тогда тоже было непросто: муж не работал, родился третий ребенок. А незнакомые люди вновь и вновь обращались за помощью. И она не могла отказать.
А сама справлялась, как могла: выучилась на мастера по ногтевому сервису, на последние копейки купила оборудование, лаки. Постепенно сформировалась клиентская база, навыки начали приносить доход.
Привычка помогать проявилась и здесь: Катя начала делать педикюр на дому пожилым людям с проблемными ногтями. А в коротких промежутках между работой, кистью, готовкой, уборкой, воспитанием детей, Катя продолжала вновь и вновь звонить, разговаривать, встречаться с теми, кому было еще тяжелее, чем ей.
В группе Вконтакте, в которой когда-то было всего несколько десятков человек, сейчас уже больше 5 тысяч участников и сотни людей, которым Катя и ее помощники помогли не упасть духом в трудную минуту. Они помогают продуктами, вещами, лекарствами, деньгами.
И благодаря этой, порой очень небольшой помощи, многие не делают аборты, вылечиваются, справляются с долгами, трудностями, верят в то, что в мире есть добрые люди и понимают, что надо жить и не унывать.
Из дома мамы Кате пришлось уехать: вместе с детьми они там просто не помещались. Тогда она решила временно не складировать у себя коробки с вещами. Но очень скоро все вернулось на круги своя.
- Гаража теперь нет, а коробки остались, - улыбается Катя. – Как-то так получилось, что все опять привозят ко мне.
О том, чтобы бросить начатое, речи уже не идет: слишком много людей постоянно ждут ее помощи.
- У меня даже азарт появляется, - смеется Катя. – Радуюсь, когда в какую-нибудь унылую, отчаявшуюся женщину, какой сама была одно время, получается вдохнуть уверенность.
В заботах о детях и подопечных Катя все время забывала о себе. Головные боли мучили её постоянно, но она все время обходилась таблетками.
И буквально через месяц после рождения четвертого ребенка, как гром среди ясного неба пришла беда. Екатерина перестала слышать правым ухом.
Срочное лечение, масса анализов, осмотров и неутешительные прогнозы врачей. Все это придется делать срочно и платно, а денег на это не было. Втайне от Кати ее помощники-волонтеры объявили сбор помощи в созданной ей группе и собрали около 12 тысяч рублей. Этих денег должно хватить на первое необходимое лечение.
Но дело в том, что пока Катя болеет, она по-прежнему остается единственной опорой в семье. В доме закончились основные продукты, семилетнего сына не на что собрать в первый класс. Но самое главное – подходит срок оплаты аренды за двухкомнатную хрущевку.
Хозяева квартиры предъявляют очень строгие требования по оплате, и если Катя не внесет до конца недели 15 тысяч рублей, ее запросто могут выселить с детьми на улицу.
Никогда в жизни эта женщина никого ни о чем не просила. А сейчас просит, потому что другого выхода нет. Хочется верить, что настал день, когда добро, которое она подарила, должно вернуться бумерангом.
Помочь Екатерине Новосёловой можно, перечислив посильную сумму на карту 2202 2003 3023 2099 (Сбербанк). Карта привязана к номеру 8-937-366-8227