Почти отвесный обрыв: «Салават» одолел «Торпедо»

Испытание огнем
Новый рулевой «Салавата» вполне результативно, хоть и не без нервов и проблем, провел выездную серию, тем не менее, старта никогда недостаточно для выводов. Год назад «Барыс» вообще шел на первом месте в таблице Востока, а потом не попал в плей-офф. Николаю Цулыгину нужно акцентироваться на отдельно взятом матче и не расслабляться – соперники в первые пару недель сезона очень серьезные и внимательные к ошибкам.
БСТ очень серьезно взялось за поддержку тренера. Тренер Николая Цулыгина, выдающийся специалист Владимир Иванович Воробьев называл его «человеком-победителем», который был «одним из лучших наряду с Шарифьяновым» и «достиг успеха» с командой 1997-го года рождения, а его дебют оценивается на «пятерку с плюсом». Все это – прямые цитаты. Комментаторы старались предельно положительно отзываться о Цулыгине, каждого из гостей эфира спрашивали о новом тренере.
Никто не спорит, что «Салават» удивил победой в Санкт-Петербурге, это действительно успех для молодого тренера, но когда в прямом эфире утверждают, что «игра со СКА всем все доказала», а параллельно бросок форварда гостей Энди Миле попадает в штангу – это начинает выглядеть как пропаганда и убедительная просьба клуба.
По одной игре не судят. Домашняя серия и последующие несколько игр будут истинным доказательством того, насколько Цулыгин влился в новую роль, это нормальный процесс и торопиться с выводами нельзя. Вспомните хотя бы прошлый сезон КХЛ – «Динамо» с экс-ассистентом Владимиром Воробьевым выиграло 6 из 7 первых игр и потом не попало в плей-офф, «Барыс» c чуть более опытным Евгением Корешковым выиграл 6 из 8 и тоже не вошел в восьмерку.
Пока тяжело в полной мере оценить Николая Цулыгина. Видно, что тренер пытается ввести соперника в заблуждение до матча, оформляя четвертое звено как первое, для «Салавата» нормально играть в большинстве в четырех нападающих, команда чаще, чем в прошлом сезоне, вбрасывает шайбу в зону, под ротацию попадает много игроков. Пока это все равно пробы. Тем не менее, один аттрактор фазового пространства динамической системы имени «Салавата Юлаева» есть – команда не обходится без приключений и теряет преимущество в счете.
Умарк нервничает
Шведский лидер «Салавата Юлаева» не набирает очки три матча подряд. Да, иногда Линус Умарк хандрит, для него нормально пару раз за сезон на 3-4 игры впасть в спячку, чтобы потом воскреснуть фениксом, но обычно это происходит по ходу сезона, а не в его начале. В первых играх «регулярки» 16/17 Умарк тоже пропадал на три игры, и «Салавату» приходилось непросто.
При этом команда справляется и без Линуса. Антон Бурдасов реализует себя как снайпер, третье и четвертое звено тоже вполне могут определить исход встречи. Умарк был очень зол на судью по ходу матча, когда рефери не засчитали гол Тему Хартикайнена и злился на себя, не забросив самостоятельно до этого. Умарк очень требователен к себе и, когда ему долго не удается отличиться, он теряет контроль. Линус – командный игрок, но ему очень важно быть реально крутым, а сейчас самый крутой нападающий – Бурдасов, а не он.
Маловероятно, что на шведа давит статистика – с учетом плей-офф у форварда 299 очков в КХЛ. Иностранцы не так пристально следят за этим, как россияне, плюс это только в России зачем-то смешивают статистику плей-офф и регулярных чемпионатов.
В любом случае, в игре с «Ак Барсом» Умарк будет мотивирован на все сто, и это очень кстати в преддверии дерби. Если же 67-ой номер впадет в долгую хандру, то «Салавату» придется трудно. Справиться-то без него можно, но с ним лучше, да и контракт тоже долгий и тяжелый.
Солодухин – герой из четвертого звена
Избитая фраза – Кубки выигрывают четвертые звенья. Действительно, в каждой чемпионской команде обязательны должны быть незаметные и не очень звездные персонажи, которые вытаскивают матчи на зубах, забивают важные голы, ложатся под шайбу, терпят удары под ребра и проливают пот и кровь в меньшинстве. Например, в чемпионском «Вашингтоне» таковым был Деван Смит-Пелли, а в «Ак Барсе» – Роб Клинхаммер.
Сейчас самую скромную тройку уфимского клуба образуют Владимир Жарков, Александр Кадейкин и Вячеслав Солодухин. У всех положительный плюс-минус и уже есть набранные очки. На сей раз выстрелил Солодухин, не только сделавший дубль (сыграв в атаке меньше всех за игру), но и заблокировавший три броска соперника.
Особенно это было ценно в конце игры, когда «Торпедо» играло без вратаря 6 на 5 и 6 на 4. Солодухин за одну смену заблокировал два броска – ему даже было тяжело стоять на ногах, но он не уехал на скамейку, а потом еще и вышел на следующую смену.
«Главное, что команда выиграла», – написал он потом в мессенджере. Вот они, парни из четвертого звена – всё на алтарь успеха, главное, чтобы победили вместе. «Салават» просто не мог проиграть после такой полезной и самоотверженной игры 17-го номера. Такие игроки достойны уважения.
С 3:0 до 4:3. «Торпедо» быстрее, «Салават» продуктивнее
Слабость «Салавата Юлаева» уже была названа. Команда не умеет играть по счету, удерживая или увеличивая имеющийся перевес. В Череповце «зелено-белые» вели 3:1 и победили 4:3ОТ, в Ярославле вели 2:0 и проиграли 2:4, при этом «юлаевцы» плохо проводили вторую половину встречи. Игра с «Торпедо» из этой же серии.
Вообще-то, было достижением победить нижегородцев во второй двадцатиминутке, команда Дэвида Немировски в это время сильна. В третьем же периоде «Торпедо» просто принялось методично и упорно давить. Среди всех соперников «Салавата» в этом сезоне только СКА мог отыграться за счет больших мастеров, остальным приходится действовать проще и, что характерно, получается. График и таблица демонстрируют возросшую активность гостей после 45-й минуты игры.
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
ОТ
|
СЮ
|
3
|
8
|
12
|
13
|
15
|
15
|
24
|
27
|
29
|
30
|
32
|
33
|
0
|
Торпедо
|
5
|
5
|
9
|
11
|
12
|
12
|
18
|
21
|
25
|
28
|
33
|
38
|
0
|
Разница
|
-2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
3
|
6
|
6
|
4
|
2
|
-1
|
-5
|
0
|
СЮ за отрезок
|
3
|
5
|
4
|
1
|
2
|
0
|
9
|
3
|
2
|
1
|
2
|
1
|
-33
|
Торпедо за отрезок
|
5
|
0
|
4
|
2
|
1
|
0
|
6
|
3
|
4
|
3
|
5
|
5
|
-38
|
Разница за отрезок
|
-2
|
5
|
0
|
-1
|
1
|
0
|
3
|
0
|
-2
|
-2
|
-3
|
-4
|
5
Вначале уфимцы резко обогнали команду Дэвида Немировски за счет игры в большинстве, в концовке же добавили гости. Важно отметить и количество бросков за пятиминутный отрезок – легко видеть, что второй и третий голы соперника пришлись на период ускорения.
«Торпедо» в целом предстало очень быстрой и летучей командой, нижегородцы делают много передач, очень оперативно переходят из обороны в атаку (обратно сложнее) и, что очень важно в играх с такими атакующими командами, как Уфа – успевают в подборе. В отличие от времен Петериса Скудры, нижегородцы уже не такие цепкие и агрессивные, но у них все еще сильный характер и игроки умеет биться и стоять на своем. Лучшие хоккеисты «Торпедо» в Уфе играли бы в третьем звене, в лучшем случае, во втором. Однако, они чуть не сравняли счет. Это показывает, что Немировски, как и его предшественнику, удается выжимать много из малых ресурсов.
Активность и старательность «Торпедо» хорошо характеризует бросковая статистика. Другой вопрос, что у «Салавата» превалирует качество, а не количество, здесь закономерно сказывается более высокий уровень исполнителей.
|
СЮ
|
Торпедо
|
Разница
|
Corsi
|
54
|
65
|
-11
|
Corsi for, %
|
45,38%
|
54,62%
|
-9,24%
|
Голы 5 на 5
|
4
|
2
|
2
|
Броски в створ 5 на 5
|
28
|
28
|
0
|
Точность 5 на 5, %
|
14,29%
|
7,14%
|
7,14%
|
PDO, %
|
107,14%
|
92,86%
|
14,29%
|
Броски в створ за минуту в атаке
|
2,679
|
2,519
|
0,160
Фишкой «Салавата» становится бережное отношение к создаваемым моментам и эффективность атак. Проще говоря, «юлаевцы» могут нападать реже, но более остро. Игра команды при этом проще, чем была при Эркке Вестерлунде и Игоре Захаркине, хотя состав позволяет больше. В этом кроется потенциал. К тому же, «юлаевцы» впервые не забили в большинстве.
Вбрасывания остаются проблемой
|
СЮ
|
Торпедо
|
%СЮ
|
Зона атаки
|
10
|
14
|
41,67%
|
Средняя зона
|
12
|
7
|
63,16%
|
Зона защиты
|
4
|
18
|
18,18%
|
5 на 5
|
16
|
17
|
48,48%
|
В целом
|
26
|
39
|
40,00%
Дело уже не только в уже известных читателю раскладах по статистике единоборств по зонам, теперь уже нельзя не обращать внимания на персоналии. Удивляет Йоонас Кемппайнен. Ведущий центр команды после победы над «Динамо» еще ни разу не выиграл хотя бы половину вбрасываний. Йоонас считается лидером, в прошлом сезоне он был одним из лучших центров КХЛ. Возможно, теперь его стали лучше изучать соперники.
Еще один минус кроется в удалениях. Как видите, при игре пять на пять уфимцы чуть более убедительны на вбрасываниях, чем в целом. Это неизбежно связано с тем, что два ведущих центра команды, Кемппайнен и Вячеслав Основин за пять игр допустили пять удалений. Кемппайнен при этом играет не только в большинстве, но и в меньшинстве, а там нельзя полагаться только на Петра Хохрякова, который в игре с «Торпедо» выиграл лишь 3 вбрасывания из 12.
Александр Кадейкин в общем и в целом весьма хорош, он ни разу не ушел в отрицательный плюс-минус, до сих пор не удалялся и его шайба и две передачи в пяти стартовых играх – второй лучший старт сезона в карьере (играя за «Атлант» в сезоне 13/14, Кадейкин отметился голом и четырьмя ассистами). Однако, и он нестабилен на точке вбрасывания – буквально через раз выигрывает менее половины.
Над этим всем надо было ломать голову летом. Даже если бы уфимцев тренировал Майк Бэбкок, он бы не научил центров играть на порядок лучше, чем сейчас. Пусть думает скаутский отдел, что делать с этим. Вбрасывания это способ завладеть шайбой и начать атаку, это очень важный компонент игры. На длинной дистанции, в плей-офф или в период проседания по выносливости этот вопрос может громко аукнуться.
Семенов втягивается, Осипов сыграл неоднозначно
Пока травмированы Захар Арзамасцев и Григорий Панин, «зелено-белые» уже другая команда, стало сложнее. Клуб оперативно подписал 37-летнего экс-защитника «Витязя» Алексея Семенова. На рынке были варианты и более впечатляющие, например, Михаил Григорьев, однако, по слухам, экс-игрок «Торпедо» слишком задрал ценник.
Габаритный Семенов подключался к атакам, двигался быстро и был хорош в отборе. Не так много хоккеистов «за 35» так быстро влились бы в игру. Если так будет и дальше, то Семенов будет не только временной заменой. За один матч он показал больше, чем Илья Назаревич за все время в команде. Кстати, Назаревич вчера сыграл за «Торос» и отдал голевую передачу в игре с «Ценг-Тоу». В ВХЛ защитнику явно комфортнее.
Максим Осипов снова выпадает из игры. Начинал 21-ый номер матч против своей бывшей команды весьма солидно и уверенно, а 4 хита и 2 блокшота за игру это весьма достойно, к тому же он ассистировал Антону Бурдасову. Позже, однако, Осипов, получил минус за гол Владимира Галузина и удалился во второй игре кряду, причем это было совсем невынужденное удаление за выброс шайбы на трибуну.
Нижегородцы использовали этот шанс и при счете 4:3 концовка игры стала максимально сложной. Пока что пара Осипова с Сергеем Терещенко самая слабая в команде, а ведь мы ожидали, что Терещенко, некогда один из самых жестких и силовых защитников КХЛ, воскресит в Уфе карьеру.
Расклады перед «Зеленым дерби»
Крайне нетривиальны. И для «Салавата», и для «Ак Барса» эта встреча играет новыми красками. Чемпионы провели неубедительное начало сезона, непонятно состояние основного вратаря Эмиля Гарипова. Плюс ко всему «Ак Барс» проиграл «Авангарду» на выезде 1:2Б, теперь получается, что казанцы чередует победы и поражения и до сих пор не побеждали сильных соперников – в игре за Кубок Открытия они были разбиты СКА.
Тем не менее, мы говорим об «Ак Барсе» и о Зинэтуле Билялетдинове, одном из сильнейших тренеров в истории страны. Билл не допустит эмоционального спада своих подопечных, он умеет контролировать игру. «Авангарду» казанцы проиграли с боем, «Ак Барс» все еще очень серьезен в опеке один в одного, они вынуждают соперника пробрасываться в концовке, они умеют терроризировать «пятак» и точны в передачах. Когда в прошлом сезоне «Салават» проиграл «Ак Барсу» 0:5, у них тоже не было ряда игроков. «Ак Барс» славится взаимозаменяемостью хоккеистов, а их мастера ничуть не уступают уфимским.
«Салават Юлаев» же сделал максимум, чтобы подойти к важнейшей игре сентября в оптимальной уверенности. Уфимцы постепенно нащупывают игру, проявляют себя не только иностранцы, но и россияне, забросить может каждая пятерка. Да, потеряны Юха Метсола, Захар Арзамасцев и Григорий Панин, однако, надо справляться и без них, сила команды не в отдельных личностях, хотя каждый из троих – большой игрок.
Битва с «Ак Барсом» - это еще и битва за свою честь.