Почти отвесный обрыв: «Салават» одолел «Торпедо»

«Торпедо» в целом предстало очень быстрой и летучей командой, нижегородцы делают много передач, очень оперативно переходят из обороны в атаку (обратно сложнее) и, что очень важно в играх с такими атакующими командами, как Уфа – успевают в подборе. В отличие от времен Петериса Скудры, нижегородцы уже не такие цепкие и агрессивные, но у них все еще сильный характер и игроки умеет биться и стоять на своем. Лучшие хоккеисты «Торпедо» в Уфе играли бы в третьем звене, в лучшем случае, во втором. Однако, они чуть не сравняли счет. Это показывает, что Немировски, как и его предшественнику, удается выжимать много из малых ресурсов.