«Салават» шокировал СКА в Питере без капитана и основного вратаря

Тем не менее, первая более или менее сносная позиционная атака случилась лишь на восьмой минуте. Во время нее Артем Сергеев бросил по ворота Магнуса Хелльберга. СКА оперативно ответил своим выпадом и Николай Прохоркин открыл счет, то есть, по сути, это снова гол на контратаке. Тогда никто не мог предположить, что больше СКА не забьет. 12-4 по броскам в створ и невероятный контроль шайбы после первого периода не предвещали беды для команды Ильи Воробьева. Шутка ли – из 4 вбрасываний в зоне атаки в первом периоде 2 случились из-за проброса хозяев. Не будем со статистикой вбрасываний – забегая вперед, она вышла удручающей.