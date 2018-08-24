В Сбербанке решили бороться с хакерами со всего мира

Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в эфире Ъ-FM, стороны подписали соответствующее соглашение, в котором договорились об информационном и технологическом сотрудничестве. Документ подписали глава Сбербанка Герман Греф, основатель Всемирного экономического форума, профессор Клаус Шваб.
По словам Кузнецова, проблема с киберпреступностью уже давно стала международной, поэтому бороться с проблемой нужно сообща.
- Сбербанк получил в числе первых приглашение войти в состав партнеров и основателей Центра кибербезопасности, единственный от России наряду с крупнейшими компаниями мира. Мы видим своей задачей активное участие в формировании коллаборации и выработке единых решений, принципов по борьбе с киберпреступностью в рамках Всемирного экономического форума. Сбербанк как кредитная организация сегодня является мишенью номер один для хакеров не только из России, но из других государств. Хакеры пробуют, пытаются атаковать системы Сбербанка, атаковать наших клиентов. Мы примерно уже три года назад приступили к строительству совершенно новой, во многом уникальной системы безопасности, которая успешно отражает эти атаки, обеспечивает надежность функционирования всех систем и особенно наших клиентов, - рассказал Кузнецов.
По его словам, в новой организации речь будет идти об обмене данными о современных киберугрозах на автоматизированной основе, при этом сам Кузнецов не исключает возможности, что для этого понадобится взаимодействие целых государств.
Очевидно, что нам необходим центр, который будет формировать реальную стратегию, основные ключевые направления развития кибербезопасности, будет развивать и договариваться о единых правилах сотрудничества и преследования киберпреступников, да и наказания киберпреступников. Но это будет, конечно, аналитический центр, - резюмировал эксперт.