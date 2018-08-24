В Сбербанке решили бороться с хакерами со всего мира

- Сбербанк получил в числе первых приглашение войти в состав партнеров и основателей Центра кибербезопасности, единственный от России наряду с крупнейшими компаниями мира. Мы видим своей задачей активное участие в формировании коллаборации и выработке единых решений, принципов по борьбе с киберпреступностью в рамках Всемирного экономического форума. Сбербанк как кредитная организация сегодня является мишенью номер один для хакеров не только из России, но из других государств. Хакеры пробуют, пытаются атаковать системы Сбербанка, атаковать наших клиентов. Мы примерно уже три года назад приступили к строительству совершенно новой, во многом уникальной системы безопасности, которая успешно отражает эти атаки, обеспечивает надежность функционирования всех систем и особенно наших клиентов, - рассказал Кузнецов.