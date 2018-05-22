Сбербанк продаст банку Emirates NBD 99,85% акций своей турецкой «дочки»
Сбербанк заключил с банком из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD обязывающую сделку купли-продажи собственной дочерней компании в Турции Denizbank.
Соглашение между финансовыми организациями должно быть полностью закрыто уже в нынешнем году. Об этом пишет портал rns.online.
Вскоре Сбербанк лишится ценных бумаг Denizbank. В документации указано, что цена 99,85% акций турецкой дочки Сбербанка составляет 3,2 миллиарда долларов или 14,6 миллиарда лир.
Стоимость Denizbank основана на его консолидированном собственном капитале на ноябрь минувшего года. Расчеты по договору купли-продажи проходят по механизму «locked box». Так Emirates NBD заплатит процент за покупную цену за срок с первого ноября прошлого года и по дату закрытия договора. Доход Denizbank, который тот получил за указанное время, отойдет его новому владельцу.
Одобрить договор между Сбербанком и Emirates NBD необходимо контролирующим органам России, Турции, ОАЭ, а также прочих стран, где открыты филиалы Denizbank.