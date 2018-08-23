В Уфе состоится хоккейный турнир «Кубок республики Башкортостан»

Традиционный хоккейный турнир «Кубок Республики Башкортостан» начнется уже в эту субботу, 25 августа. Об этом сообщили на официальной странице ХК «Салават Юлаев» в социальной сети.
Расписание игр:
25 августа
13:00 «Нефтехимик» - «Барыс»
17:00 «Салават Юлаев» - «Автомобилист»
26 августа
13:00 «Автомобилист» - «Барыс»
17:00 «Салават Юлаев» - «Нефтехимик»
28 августа
15:00 «Автомобилист» - «Нефтехимик»
19:00 «Салават Юлаев» - «Барыс»
Билеты можно купить на официальном сайте и в кассах «Уфа-Арена». Вход на дневные игры свободный. Цена билета на вечерние игры составляет от 100 рублей.