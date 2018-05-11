Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии со счетом 3:4
Сегодня, 17:50Спорт
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Накануне на чемпионате мира по хоккею в Дании сборная России уступила сборной Чехии со счетом 3:4.
Победитель определился в дополнительное время. Об этом пишет портал rns.online.
Шайбы в ворота чехам забили Нестеров, Григоренко и Барабанов. Из сборной Чехии отличились Крейчи, Яшкин и Пастрняк. Последний отправил в ворота россиян две шайбы.
До последнего времени российские хоккеисты шли без поражений. Они обыграли с общим счетом 20:0 сборные Франции, Австрии и Белоруссии.
12 мая сборная России по хоккею выйдет на лед против команды Швейцарии. 14 мая россияне встретятся со словаками, а 15 мая опять с чехами.
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