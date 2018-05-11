Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии со счетом 3:4

Победитель определился в дополнительное время. Об этом пишет портал rns.online.

Шайбы в ворота чехам забили Нестеров, Григоренко и Барабанов. Из сборной Чехии отличились Крейчи, Яшкин и Пастрняк. Последний отправил в ворота россиян две шайбы.

До последнего времени российские хоккеисты шли без поражений. Они обыграли с общим счетом 20:0 сборные Франции, Австрии и Белоруссии.