Тренер сборной Чехии по хоккею считает россиян фаворитами на ЧМ-2018

ЧМ-2018 по хоккею проходит в Копенгагене на «Роял-Арене» и в Хернинге на арене «Йюске-банк-боксен». Он продлится с 4 по 20 мая. Об этом восьмого мая пишет газета «Известия».

По словам Калоуса, российская сборная всегда была очень сильной. Ее можно смело считать фаворитом чемпионата. Чешский тренер обещал следить за ходом соревнований и готовиться к встречи с россиянами.

Сборная России по хоккею, главным тренером которой является Илья Воробьев, уже успела на ЧМ-2018 одержать три победы. Российские хоккеисты одолели сборные Франции, Австрии и Белоруссии с общим счетом 20:0.

Команда Чехии в свою очередь сначала победила сборную Словакии со счетом 3:2, а после проиграла шведам (2:3). Во вторник чехи сразятся со швейцарцами.