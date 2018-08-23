300 жителей Башкирии пожаловались в прокуратуру из-за выплат новорожденным

Более 300 граждан заявили в прокуратуру о том, что их заявления на предоставление единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка в размере 300 тысяч рублей не рассмотрены.