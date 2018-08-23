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300 жителей Башкирии пожаловались в прокуратуру из-за выплат новорожденным

23 августа 2018, 15:02
Более 300 граждан заявили в прокуратуру о том, что их заявления на предоставление единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка в размере 300 тысяч рублей не рассмотрены.

Из-за недостаточной численности штата сотрудники госкомитета региона по строительству и архитектуре порядка предоставления семьям средств господдержки допустили нарушения при выплатах 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Более 500 заявлений граждан, которые поступили более четырех месяцев назад не рассматривались вовсе.

По данному факту прокуратура республики внесла руководителю ведомства представление. По указанным заявлениям приняты решения. После прокурорской проверки начальник реализации социальных жилищных программ Госстроя республики уволился с должности.

Заместителя председателя ведомства привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение порядка предоставления субсидий и иных форм государственной поддержки многодетным или молодым семьям» и оштрафовали на пять тысяч рублей.

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