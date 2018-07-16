Власти Башкирии перевыполнили план по выдаче 300 тысяч рублей за первенца

Сегодня, 16 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии были рассмотрены промежуточные результаты оказания мер господдержки молодым семьям при рождении первенца. Подробности доложил заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин.

Напомним, указ «О дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в Республике Башкортостан» был подписан главой Башкирии Рустэмом Хамитовым 9 марта 2017 года. Документ предусматривает выделение 300 тысяч рублей жителям региона, у которых рождается первый ребёнок. Первоначальные расчёты были ориентированы на предоставление социальной выплаты двум тысячам семей в течение трёх лет. Однако жизнь внесла свои коррективы, и этот норматив был превышен уже в 2017 году.

По данным Госкомстроя РБ, заявления на участие подали свыше 5 тысяч семей, из которых 4 964 семьи стали участниками проекта. При этом 1750 семей получили свидетельства, 1 452 семьи – денежные выплаты. В начале июля текущего года перечень семей, имеющих право претендовать на получение единовременной социальной выплаты, был расширен. После многочисленных обращений, которые поступили в адрес главы республики, критерии вступления в программу были смягчены.