В Башкирии изменятся условия выплат 300 тысяч рублей за первенца

К концу 2019 года может понадобиться более двух миллиардов рублей для выполнения программы по выплате 300 тысяч.

Рустэму Хамитову в ходе прямой линии задали вопрос из зала о выплатах 300 тысяч рублей при рождении ребенка. На что глава республики ответил:

300 тысяч семья получает за первого ребенка, если они стоят в очереди на получение жилья. Также можно использовать их на взнос за ипотеку, на покупку стройматериалов. В программе были ошибки и недочеты, получал очень много писем от тех, кто не смог получить деньги. В вашей проблеме, я вас уверяю, всё будет решено.

Также глава республики уточнил, что ребенок будет прописан в республике, будет оформлен как житель республики. Сейчас есть более тысячи заявлений, которые обрабатываются в данный момент.