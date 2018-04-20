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В Башкирии изменятся условия выплат 300 тысяч рублей за первенца
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В Башкирии изменятся условия выплат 300 тысяч рублей за первенца

Сегодня, 10:09ПолитикаРустэм Башкирцев
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