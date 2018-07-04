Еще больше семей смогут получить 300 тысяч при рождении первого ребенка

Кроме того, увеличивается на 6 месяцев срок подачи заявления и документов для семей, где первый ребенок рожден в период с 1 января 2017 года по 1 марта 2018 года.

- Семьи, ранее получившие отказ в постановке на учет, после вступления в силу изменений в действующий Порядок будут иметь возможность до 1 сентября 2018 года подать документы повторно,- отметил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин.