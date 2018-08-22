В Башкирии День государственного флага России отметили автопробегом

- День Государственного флага — один из ключевых праздников для жителей нашей страны, который посвящен российской государственности, - сказала руководитель Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Люция Юлуева. - В этот день мы ежегодно проводим автопробеги и другие мероприятия во всех районах и городах республики, для того чтобы напомнить всем жителям о том, что 22 августа — это День Государственного флага России. Каждый уважающий себя гражданин должен знать этот праздник, чтить его. Сегодня на территории Башкортостана наши активисты помимо вело- автопробегов проводят разные мероприятия, в том числе информационного характера и раздают ленты-триколор.