В Башкирии День государственного флага России отметили автопробегом

Сегодня в Уфе в честь этого государственного праздника прошел автопробег.
Колонна автомашин с триколором на флагах проехала через весь город от ДК «Моторостроителей» по улице Первомайской, по проспекту Октября, к парку «Ватан».
- На площади перед Конгресс-холлом к участникам колонны присоединилась пешая группа с флагами России и большим полотном-триколор, - рассказали в пресс-службе «Единой России». - Шествие завершилось в парке «Ватан», где участники акции выпустили в небо шары белого, синего и красного цвета. В завершении акции активисты раздали всем прохожим символичные ленточки этих же цветов.
- День Государственного флага — один из ключевых праздников для жителей нашей страны, который посвящен российской государственности, - сказала руководитель Регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Люция Юлуева. - В этот день мы ежегодно проводим автопробеги и другие мероприятия во всех районах и городах республики, для того чтобы напомнить всем жителям о том, что 22 августа — это День Государственного флага России. Каждый уважающий себя гражданин должен знать этот праздник, чтить его. Сегодня на территории Башкортостана наши активисты помимо вело- автопробегов проводят разные мероприятия, в том числе информационного характера и раздают ленты-триколор.
Юным пассажирам сегодня уфимские старшеклассники, волонтеры Башкортостанской пригородной пассажирской компании, также напомнили о празднике. На железнодорожном вокзале станции Уфа они раздали ленточки с российским триколором и открытки с видами Уфы.
Молодые люди заранее подготовились к этой акции и рассказали своим сверстникам, что белый цвет флага означает мир, чистоту, совершенство; синий - цвет веры и верности, постоянства, а красный цвет символизирует кровь, пролитую за Отечество.