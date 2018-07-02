В Башкирии определили порядок исполнения гимна и использования флага

В Башкирии депутаты регионального парламента в ходе своего крайнего заседания в рамках нынешнего созыва приняли Закон «О внесении изменений в Закон РБ «О государственной символике Республики Башкортостан». Документ установил правила использования флага Башкирии и государственного гимна республики.

Если говорить подробно, то законом предписывается отныне вывешивать флаг на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или устанавливать полотнище на их территории, а также в обязательном порядке поднимать и опускать флаг во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых в образовательных организаций.

Изменения коснулись и государственного гимна республики. Его нужно будет теперь исполнять в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности перед первым занятием 1 сентября, а также во время проводимых образовательными организациями торжественных мероприятий по случаю государственных и муниципальных праздников. Обязательное исполнение гимна введено также при открытии памятников и памятных знаков, при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам.