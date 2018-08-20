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В Башкирии вновь подорожали продукты

20 августа 2018, 10:33
По данным Башстата, в республике заметно подорожали многие продукты.

Сейчас за один килограмм свинины нужно будет выложить 234,62 рубля, баранина обойдётся в 354,52 рубля, а говядина в 303,64 рубля.

Один килограмм неразделанной мороженной рыбы стоит 146,94 рубля. Относительно дешевой стала только курица – 125,89 рубля за килограмм.

Кроме мяса и рыбы в республике подорожали и другие продукты. Пшено до 36,04 рубля за килограмм, гречка – 32,50 рубля, рис - 52,84 рубля, яйца куриные – 37,96 рубля за десяток. Упали в цене сахар-песок – 37,41 рубля, яблоки – 97,63 рубля и картофель – 28,27 рубля за килограмм.

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