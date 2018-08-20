В Башкирии вновь подорожали продукты

Кроме мяса и рыбы в республике подорожали и другие продукты. Пшено до 36,04 рубля за килограмм, гречка – 32,50 рубля, рис - 52,84 рубля, яйца куриные – 37,96 рубля за десяток. Упали в цене сахар-песок – 37,41 рубля, яблоки – 97,63 рубля и картофель – 28,27 рубля за килограмм.