В Башкирии подорожали овощи

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Башкортостанстат назвал продукты, которые подорожали больше всего.
Морковь, капуста и картофель на прилавках стали дороже на 2,5-6,3 процентов.
Также выросли цены на 0,2-1,6 процентов баранину, свинину, яблоки, яйца, сахар, хлеб и булочные изделия.
Стоимости пшена, хлеба из ржаной муки остались на прежнем уровне.
До 1% подешевели сыры, куры, соль, репчатый лук, гречневая каша, подсолнечное масло, вермишель, шлифованный рис и сивочное масло.
Снизилась стоимость пшеничной муки (-2,6 процента), цельное стерилизованное молоко и мороженая рыба (-1,6 процента).
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