В Башкирии подали уведомления о референдуме по пенсионному возрасту

Ранее ЦИК России уже одобрило формулировки вопросов от разных инициативных групп. Заявки поступили от КПРФ, группы кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова, Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья, групп из Нижегородской и Вологодской областей. Все они касаются предложения правительства России о повышении пенсионного возраста (мужчин - до 65 лет, женщин - до 63 лет).