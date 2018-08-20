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В Башкирии подали уведомления о референдуме по пенсионному возрасту

20 августа 2018, 13:29
В Башкирии намереваются провести референдум по пенсионной реформе две инициативные группы, сообщает «Коммерсант-Уфа».

В ЦИК Башкирии поступили уведомления от двух инициативных групп о намерении провести референдум по пенсионному возрасту, одна группа от КПРФ, какая вторая группа - пока не уточняется.

Коммунисты планируют провести оргсобрание группы 25 августа, на него и пригласили представителей ЦИК Башкирии. Вторая группа уже провела такое собрание.

Ранее ЦИК России уже одобрило формулировки вопросов от разных инициативных групп. Заявки поступили от КПРФ, группы кандидата в мэры Москвы Ильи Свиридова, Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями из Подмосковья, групп из Нижегородской и Вологодской областей. Все они касаются предложения правительства России о повышении пенсионного возраста (мужчин - до 65 лет, женщин - до 63 лет).

Чтобы провести референдум, надо сначала зарегистрировать региональные подгруппы минимум в 43 регионах страны. При этом избирательные комиссии могут зарегистрировать лишь одну подгруппу по аналогичному референдуму. Затем инициативная группа должна собрать за 45 дней не менее двух миллионов подписей граждан.

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