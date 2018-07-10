Пенсионная реформа: Обсуждение продолжили в Общественной палате России

Экспертно-аналитический центр Общественной палаты РФ подготовил результаты экспертной оценки готовности общества к пенсионным нововведениям.

Свои мнения высказали эксперты, представители партий и министр труда и социальной защиты, сообщают «Новые Известия». Все сходится к тому, что необходимо продолжить общественное обсуждение предложений правительства о повышении пенсионного возраста в России. Большинство экспертов высказались за то, чтобы эти предложения были синхронизированы с положениями майских указов президента 2018 года.

- Повышение пенсионного возраста и параметры пенсионной реформы не должны входить в противоречие с решениями, которые будут разработаны для достижения определенных президентом национальных целей и задач развития Российской Федерации, - говорится в обобщении экспертов. - Рассмотрение параметров пенсионной реформы, предлагаемых правительством Российской Федерации в законопроекте, должно осуществляться во взаимосвязи с иными изменениями социальной направленности.

- Готовящиеся изменения в законопроект о повышении пенсионного возраста вызывают напряженную ситуацию в обществе, и это говорит о том, что что-то политические институты делают не так: не могут разъяснить положения реформы, не могут вести конструктивную дискуссию, не учитывают интересы граждан, и задача Общественной палаты – организовать по этому поводу диалог с обществом, - высказался председатель ОП РФ Валерий Фадеев.

Самые спорные моменты

Эксперты высказали разные мнения, в том числе о том, что вызывает больше всего вопросов в готовящейся пенсионной реформе.

Первый вопрос – это рынок труда. До сих пор не понятно, России грозит дефицит рабочих рук, как уверяет правительство, или наоборот, их избыток, связанный с развитием экономики (роботы, цифровизация), как утверждают общественные деятели.

Еще один сложный вопрос - трудовая дискриминация. Тут две темы: с одной стороны, кто сможет заставит работодателей не увольнять людей преклонного возраста, с другой стороны, если это все-таки удастся сделать, тогда можно ожидать роста молодежной безработицы. А во многих странах Европы с такой проблемой уже сталкиваются.

Вызывает много вопросов и повышение ежемесячных пенсий на тысячу рублей в год, как одно из главных обоснований изменений.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин по этому поводу высказался так:

- Сейчас в правительстве согласовываются проектировки бюджета пенсионного фонда России, и буквально в четверг на правительственной комиссии они будут рассмотрены, и мы сможем предъявить гарантии. Мы исходим из того, что всё, что связано с индексацией, все, что связано с повышением пенсий будет выполнено ровно в том контексте, в котором заявлялось. Это - повышение пенсий на 1000 рублей каждый год для неработающих пенсионеров и выход к 2024 году на уровень 20 000 рублей в месяц, о чем правительство заявляло уже неоднократно.

Депутат Госдумы Олег Шеин высказался иначе:

- Я, наконец, разобрался с размером той прибавки, которую правительство (и его сателлит в виде ЕР) обещает гражданам, дожившим до пенсии. Власти говорят про прибавку в 7% или 1000 руб. При среднем официальном размере пенсии в 14100 руб легко увидеть, что индексация в 7% это и есть 1000 руб. Но момент в том, что индексация в 4% (на уровень инфляции) и так закладывалась в бюджет. То есть, реальная прибавка составит +3% или 420 рублей в месяц на пенсионера. Как будто этих денег нельзя найти иначе.

Вместо выводов

Представители общественных сил в целом сошлись во мнении, что принимать законопроект в существующем виде – преждевременно. Вместо этого необходимо продолжить его публичное обсуждение. Также надо добиться актуальных расчетов и детальных статистических показателей, которые бы легли в основу законопроекта и подтверждали бы сбалансированность пенсионной системы в перспективе.

- Сама по себе реформа – самая грандиозная за последние годы, потому что она касается всех аспектов жизни людей, - высказалсяпредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию экономики, предпринимательства, сферы услуг и потребительского рынка Борис Алёшин. - И, конечно, такую реформу невозможно проводить без консенсуса с обществом. Изменения необходимо вносить, идя навстречу друг другу и пытаясь найти то самое золотое сечение.