Минтруда: В Башкирии пенсионная реформа добавит 1,5 тысячи работников

Сегодня, 29 июня, на общественных слушаниях по поводу пенсионной реформы в Уфе заместитель министра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Лена Каримова сообщила прогнозные данные об изменениях на рынке труда, которые могут произойти при увеличении возраста выхода людей на заслуженный отдых.

- Сегодня в республике насчитывается 2 млн 342 тысячи человек трудоспособного возраста, способных работать. К 2024 году, если пенсионная реформа начнет действовать и возраст выхода на пенсию будет поднят, количество людей трудоспособного возраста увеличится на полторы тысячи человек, - рассказала Лена Каримова. – Конечно, скорее всего, понадобится финансирование мероприятий по перепрофилированию и переподготовке кадров. Данный вопрос мы сейчас прорабатываем.

По данным Минтруда РБ, сегодня в республике уровень регистрируемой безработицы постоянно снижается. При этом возрастает потребность в работниках. Сегодня в республиканском банке вакансий есть 266 тысяч рабочих мест.

- Если человек хочет найти работу, он ее может легко найти, - уверенно заявила чиновница, вызвав гул недовольства среди слушателей.

- А почему вы не говорите о том, что данные вакансии – это в основном рабочие профессии, которые могут не всем подходить по состоянию здоровья или из-за других причин? – прозвучал вопрос от общественников. Ответа на этот вопрос не последовало. Видимо, предполагалось, что ответом может стать пояснение о перепрофилировании работников.

Одним из своих достижений Минтруда считает масштабную работу по легализации рынка труда, благодаря которой за два с лишним года в бюджет Башкирии, Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды было начислено около 1 млрд рублей в виде отчислений и штрафов.

- Если так хорошо налажена работа по легализации рынка труда, давайте будем ее продолжать, ведь в тени еще осталось, по самым приблизительным подсчетам экспертов, около 10 трлн рублей. Вот какой резерв! Пусть контрольно-надзорные органы работают в этом направлении – отметил председатель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов. – Есть еще немало резервов пополнения бюджета.