В Башкирии осенью начнут строить дорогу на Капову пещеру

В настоящий момент треть 30-километровой дороги от райцентра Бурзянского района Старосубхангулово до пещеры Шульган-Таш покрыта асфальтом, остальная часть – грунтовая дорога. Отремонтируют не только дорогу до пещеры, но и до деревни Мраково, связав таким образом Бурзянский и Кугарчинский районы.