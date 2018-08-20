В Башкирии осенью начнут строить дорогу на Капову пещеру

Осенью текущего года начнется строительство дороги до Каповой пещеры, сообщает «РБК».
Строительство дороги Старосубхангулово-Шульган-Таш, которое обойдется в 232 миллиона рублей, закончится уже в этом году.
В настоящий момент треть 30-километровой дороги от райцентра Бурзянского района Старосубхангулово до пещеры Шульган-Таш покрыта асфальтом, остальная часть – грунтовая дорога. Отремонтируют не только дорогу до пещеры, но и до деревни Мраково, связав таким образом Бурзянский и Кугарчинский районы.