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В Башкирии осенью начнут строить дорогу на Капову пещеру

20 августа 2018, 17:27
Строить дорогу будет «Башкиравтодор».

Осенью текущего года начнется строительство дороги до Каповой пещеры, сообщает «РБК».

Строительство дороги Старосубхангулово-Шульган-Таш, которое обойдется в 232 миллиона рублей, закончится уже в этом году.

В настоящий момент треть 30-километровой дороги от райцентра Бурзянского района Старосубхангулово до пещеры Шульган-Таш покрыта асфальтом, остальная часть – грунтовая дорога. Отремонтируют не только дорогу до пещеры, но и до деревни Мраково, связав таким образом Бурзянский и Кугарчинский районы.

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