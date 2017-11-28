Капову пещеру могут закрыть для туристов

Об этом заявил руководитель центра по охране объектов культурного наследия Башкирии.

- Когда мы улучшили лестницу на второй этаж, поставили винтовую, туда пошёл поток туристов, тропа уже проторена туда, это говорит о том, что большое воздействие идёт. Перед нашими госорганами эта задача стоит, мы сейчас думаем, как это безболезненно произвести, но для этого нам нужны исследования микробиологов, мы эту работу заказали, специалисты института микробиологии должны сделать выводы. Если эти выводы скажут, что посещение туристов плохо влияет на посещение пещеры, то надо будет принимать решение.