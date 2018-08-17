В Уфе на следующей неделе десятки домов останутся без воды

Советский район - 21 августа с 10:30 до 23:30 (отключение горячей и холодной воды): Заводская, 17/1; Дмитриева, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23; Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1; Северная, 7, 8, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 17; Районная, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 102, 104, 104а, 106, 106а, 108, 110, 110а; 2-я Районная, 18, 18а, 19, 20, 21, 21а, 23, 23а; 3-я Районная, 6а, 6б, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16/1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 31в, 33, 33г, 35а; 4-я Районная 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16; 5-я Районная, 2, 2а, 2б, 4б, 16, 16а, 17а, 18; - с 10:00 23 августа до 09:00 24 августа (отключение горячей и холодной воды): Левченко; на пониженном давлении – проспект Октября, 11/1, 11/2, 15/1.