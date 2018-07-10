Население одного из районов Башкирии осталось без воды

Накануне, 9 июля, жители села Акъяр и близлежащих населенных пунктов Хайбуллинского района в соцсетях стали один за другим сообщать об отсутствии питьевой воды.

- Администрация, вы что, хотите чтоб окончательно наше население разбежалось с нашего района? Вы даже райцентр не можете обеспечить водой, не говоря уже об остальных деревнях! По улице Энергетиков ни капли воды уже какой день и таких улиц десятки! Если бы вы устраняли утечки из-под колонок (из-под каждой колонки вода бежит внизу Акъяра), хотя бы одну улицу можно было обеспечить водой! Почему мы должны покупать в магазине воду, чтобы попить чай? Почему мы должны ходить грязными, немытыми? Стыдно за наш Акъяр, люди! - пишут жители района в группе «Подслушано Акъяр».

- Как поливать огород, если воды нет вообще!? Никто не поливает, даже при большом желании. Воду включают на два часа за сутки, и то под утро. Напора нет, успеваешь набирать только на элементарные нужды… Получается, район не готов к таким форс-мажорным обстоятельствам, а от администрации ни одного официального объявления, причины отсутствия воды и сроки устранения данной проблемы, - возмущаются пользователи соцсетей

- Оказывается, вот как можно создать условия для социального взрыва. Надо просто отключить воду. И сутками не подавать её! – считают акъярцы. - Сегодня мимо меня прибегала соседка с половиной ведерка воды и взволнованно мне рассказала, что воду ей налила её соседка аж с другой улицы, которая успела набрать рано утром. Странная закономерность: воды нет зимой, потому что холодно и водопровод замёрз, а летом нет воды, потому что жарко. Вот для чего нам водохранилища? Какое они значение имеют? Если их строительство обходится в глобальную экологическую катастрофу нашего района!

Прозвучали предложения не использовать воду для поливки огородов после 18.00, а набирать ее в другое время в большие емкости и таким способом поливать свои приусадебные участки. Но все сошлись во мнении, что это не выход. Нужно принимать кардинальные меры.

Как сообщили корреспонденту Медиакорсети в отделе архитектуры, строительства и жизнеобеспечения администрации Хайбуллинского района, сегодня утром на оперативке данный вопрос подробно обсуждался.

- Глава администрации Раил Хазмуратович Ибрагимов дал указание срочно принять меры и обеспечить людей водой, - пояснил сотрудник муниципалитета, не пожелавший представиться. – Все очень обеспокоены сообщениями о возможном социальном взрыве.