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Молчание ТИК: В Благовещенске пока не дали ответа по референдуму

16 августа 2018, 14:49
До окончания срока регистрации инициативной группы осталось шесть дней.

Общественник, житель башкирского города Благовещенск Дильшод Шерматов сообщил Медиакорсети, что инициативная группа для проведения референдума о судьбе нового полигона ТБО возле города пока ждет ответа от местной территориальной избирательной комиссии (ТИК).

- Документы поданы, ждем, чтобы зарегистрировали инициативную группу, - сказал Дильшод Шерматов. – Срок для ответа истекает 22 августа.

- Мы обращались в ТИК, там сказали, что еще не получили ответа от юристов из Уфы, - рассказал активист. – Если нас зарегистрируют, нам предстоит собрать за 20 дней 850 подписей. С учетом возможного брака – 1000.

Ситуация пока непонятная, сказал Шерматов, но выразил надежду, что вслед за ЦИК России и местный ТИК даст возможность гражданам высказать свою волю в отношении резонансной темы.

Напомним, под Благовещенском ООО «Регион-Капитал» собирается строить новый полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом. Проект строительства вызвал волну акций протеста, активные горожане решили провести местный референдум, чтобы узнать отношение граждан к этому проекту.

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