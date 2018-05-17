«Город станет гетто»: митинг в Благовещенске собрал около 500 человек

Напомним, объект площадью 42 га для складирования ТКО, а также мусоросортировочный завод мощностью 50 тысяч тонн в год планируют построить в 5 км от Благовещенска в Башкирии. Строить эти объекты собирается ООО"Регион-Капитал", на предприятии утверждают, что в первую очередь построят сначала мусороперерабатывающий завод, а уже потом появится полигон для складирования отходов. Но в общественном сознании новый объект - это прежде всего огромная свалка.

Митинги в городе проходят последние полгода, и все они так или иначе сводятся к идее проведения референдума. Городские власти при этом официально не комментируют информацию, не высказывая позиций ни «за», ни «против», а глава Благовещенского района Фарит Фазылов заявил нам, что за комментарием необходимо сначала лично с ним познакомиться. Кроме того, у него «все разговоры записываются, а интервью по телефону он никому не дает». Никто из представителей администрации города и района на митинге замечен не был.

Фото: Артур Салимов

Митинг 16 мая прошел в городском парке Благовещенска и собрал около 500 участников. Явка по понятным причинам активистов расстроила — ведь из города с населением примерно в 30 тысяч человек на митинг не вышло и четверти горожан. На акцию пришли молодые люди, пожилые, многие пришли с детьми, которым активисты вручали воздушные шарики.

Фото: Артур Салимов

Некоторые жители города осторожно намекнули мне, что к ним поступали угрозы с работы за участие в митинге: «Особенно тех, кто работает на крупных предприятиях города». Отметим, что прошлые митинги также отличались низкой явкой, зато сплоченностью присутствующих.

«Свалка рискует стать одной из самых больших в стране»

Александр Веселов. Фото: Артур Салимов

Акция была организована усилиями местных активистов, ее поддержали городские депутаты и председатель Союза экологов республики Александр Веселов, который также выступил на митинге и призвал отстаивать свои права. Он заявил нам, что знаком с проектом строительства полигона и даже делал для него экологическую экспертизу.

- У нас очень остро стоит проблема с отходами города Уфы, - рассказал он. - Есть всего 3 варианта, как решить эту проблему. Первое - реконструировать полигон в Новых Черкассах в Уфимском районе, второе - построить новый объект в Иглинском, Уфимском или Благовещенском районе. Третье — строить мощное, современное мусороперерабатывающее предприятие.

- Будущий полигон «Регион-Капитала» - это гигантская гора отходов, она рискует стать одной из самых больших в стране с 8 миллионнами тонн отходов за 20 лет, - заявил Веселов. - Такой полигон, надо понимать, будет постоянно гореть. Еще одна проблема — проект не обеспечивает сбор фильтратов, как и о всех полигонах республики. Помимо прочего, здесь серьезный карстоопасный район, высокий уровень стояния грунтовых вод. При таких показателях, когда часть отходов может попасть в сточные воды, строить полигон нельзя.

- Еще один болезненный вопрос — рекультивация. Будут ли ею заниматься? На полигоне в Стерлитамаке этим никто не занимается - а я там был десятки раз. Мы же видим, что происходит в Подмосковье, - рассказал Веселов.

По его словам, Благовещенск — достаточно депрессивный с экологической точки зрения город. Здесь сосредоточено сразу несколько предприятий: «Полиэф», «Турбаслинская птицефабрика», Благовещенский арматурный завод, некультивированная городская свалка, новый полигон компании «Втор-ресурс» (принадлежит уфимскому предпринимателю Айрату Ханову), заполненный пока на 15%, здесь также действует спецкомбинат по складированию радиоактивных районов «Радон». Нагрузку на экологию надо снижать.

- Складывается ощущение, что из нашего города делают какое-то гетто. Мы родились в Благовещенске, здесь растим детей и хотим строить жизнь в родном городе. Почему никто не учитывает нашего мнения? - задается вопросом со сцены местная жительница.

Фото: Артур Салимов

Были на митинге и выступающие за строительство нового объекта. Андрей Конюхов из совета ветеранов боевых действий высказался так:

Артур Салимов

- Очистка городов и поселений от мусора стала насущной потребностью. Естественно, делать это надо современными технологиями. Если будет современная переработка и она не станет отрицательно сказываться на природных факторах, то мы только за такое производство. Если планируется поставить завод и полигон там, где нет карстовых пород, нет подтоков воды, которые спускались бы к рекам, и если произойдет экологически чистое "разоружение" от всей химии, стеклопластика, бытовых химических отходов, то это будет реально необходимый завод.

«В политику мы лезть не хотим»

Отметим, что представителей самого «Регион-Капитала» на митинге не было. Свою позицию его руководители объяснили просто:

- Мы не видим в этом никакой необходимости. У нас уже действует мусороперерабатывающий комплекс в Стерлитамаке. Будущий проект, в Благовещенском районе, будет еще современнее. Поводов беспокоиться у местных жителей нет. Отмечу, что у митинга есть политический окрас, а в политику мы лезть не хотим, - заявил нам руководитель проекта по строительству мусороперерабатывающего комплекса в Благовещенском районе Айрат Фархшатов.

По данным «Ъ-Уфа», ООО «Регион-капитал» принадлежит физлицу Татьяне Астафьевой. Руководит компанией предприниматель, владелец мусоороперерабатывающего бизнеса в Уфе и Стерлитамаке Айрат Максадов.

Напомним, решение о том, что будет находиться на землях промышленного назначения, было принято еще в 70-е годы. Земельный участок под переработку отходов площадью 42 га, расположенный в Благовещенском районе, в землях, относящихся к Новонадеждинскому сельскому совету, был определен для целей испытаний новых видов топлива на базе Института нефтехимпереработки РБ. Эта передача произошла на основании распоряжения Совета Министров РСФСР №1761р от 9.10.1972 г., по которому 51 и 58 кварталы лесного хозяйства Благовещенского района были выведены из Гослесфонда Башкирскому научно-исследовательскому институту по нефти (Баш НИИ ПН), ныне Институт нефтехимпереработки РБ.

Решение принято давно, а предприятие по всем стандартам стало возможным построить лишь недавно.

Руководители проекта сообщают о минимум 150 дополнительных рабочих мест и росте налоговых и неналоговых платежей. По предварительным расчетам в бюджет Благовещенского района поступит до 250 млн руб в год при условии достижения проектной мощности.

Под резолюцией, направленной во все высшие инстанции республики и страны, подписались 518 благовещенцев. Организатор митинга — активист Геннадий Безносиков убежден, что референдум неизбежен.