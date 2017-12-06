Война за мусор: Как прошел круглый стол по новому полигону в Благовещенске

В администрации Благовещенского района прошел круглый стол по проекту строительства мусороперерабатывающего комплекса в районе.

Мы с оператором приехали и застали следующую картину: в малом зале администрации стали один за другим заходить жители города, кричать и вообще вести себя весьма странно.

Поскольку все желающие не смогли поместиться в малом зале, был открыт большой. Вот тут-то и началось самое интересное: какая-то женщина начала прямо при нас писать плакаты «ложь», «долой мусор», затем она раздала их практически каждому гостю в зале.

Сам круглый стол не успел даже начаться, помощник депутата Госдумы Динуров начал очень эмоционально говорить, что мероприятия не будет.

Далее стало вообще не понятно, что происходит - люди кричат, скандируют и выкрикивают лозунги, шумят и не дают сказать ни слова ни Фархшатову, ни Максадову - представителям ООО «Регион-капитал», реализатору проекта. Заседание круглого стола превратилось в несанкционированный митинг.

Было видно, что как только поднимается с места местный активист Безносиков, то зал как по мановению волшебной палочки затихает. Какой-то мужчина как дирижер разрешает говорить или же, наоборот, останавливает митингующих.

Со слов организаторов круглого стола на заседании общественной палаты 16 ноября Жуков и Безносиков сказали, что информации о проекте недостаточно.

Мы решили «не поверить» ни тем, ни другим и спросить у того, кто был еще на заседании общественной палаты.

Нам ответила Руфина Шагапова, депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, эксперт при Комиссии Общественной палаты Республики Башкортостан по вопросам законодательства, член рабочей группы при правительстве РБ по разработке законодательных и нормативных актов РБ в области обращения с отходами производства и потребления:

- Из протестной группы это господин Безносиков, это депутат Жуков - они были на заседании общественной палаты. Для меня абсолютно непонятна ситуация: мы создаем рабочие группы, мы создаём площадки, чтобы пригласить все заинтересованные стороны, чтобы как раз найти объективную истину.

А получается, что люди с готовыми документами поехали, чтобы все это продемонстрировать и им не дают эту возможность. Для меня уже другие вопросы возникают в такой ситуации: а что вы тогда на самом деле хотите? Если мы беспокоимся об экологии (я в частности о себе), то я жду конкретных экспертиз, ответов на свои вопросы; после чего мы будем делать выводы. Но избегать того, когда мне какая-то из сторон пытается вручить пакет документов? Избегать того, что мне пытаются открыть глаза на что-то? Для меня это непонятно, так как сейчас собираю все экспертизы и мнения сторон по данному объекту.

Ситуацию прокомментировал и Мурад Шафиков, координатор проекта «Генеральная уборка - интерактивная карта свалок» башкирского отделения Общероссийского Народного Фронта:

- Я знаком с резолюцией, один из пунктов - объективное донесение информации о новых строящихся, проектируемых объектах в области обращения с отходами. Многие проектировщики и реализаторы таких объектов сталкиваются с негативным общественным мнением, как раз таки из-за недостаточной информации.

Тема экологии всегда была острой и, к сожалению, находятся силы, которые готовы использовать это для достижения своих политических целей.

В Благовещенск я приезжал поприсутствовать, зафиксировать общественное мнение, так как Народный Фронт всегда мониторит такие значимые социальные события. К сожалению, я увидел, что был откровенный саботаж, возможно, кто-то не собирался принимать участие. Собралась небольшая группа жителей, которая изначально была отрицательно настроена и не собиралась ознакамливаться с проектом. Смысл нахождения их там - создать напряженную обстановку.

Депутат городского совета города Благовещенск Сергей Жуков о круглом столе высказался так:

- Мероприятие прошло так, как и должно было пройти. Это было выражено мнение общественности таким образом. Мы максимально отстранились от мероприятия как такового.

Затем он пояснил, что активисты боялись, что круглый стол, который не был широко проанонсирован в городе, мог быть использован потом для того, чтобы объявить, будто прошли публичные слушания по проекту полигона ТКО.

- Нам не нужен новый полигон, потому что один уже есть, - пояснил Сергей Жуков. – А если хотят мусороперерабатывающий комплекс построить, то его надо строить на базе уже существующего. Я не понимаю, как они будут строить, если у них отозвали разрешение на строительство.

Вскоре мероприятие закрыли, так и не начав. Впрочем вы можете посмотреть все сами в видеоматериале.

Напомним, мы уже сообщали о том, что по результатам государственной экологической экспертизы проект в Благовещенском районе одобрен. По словам застройщика, документ они уже получили, следующим этапом будет прохождение строительной экспертизы.