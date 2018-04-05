В Благовещенске готовятся к референдуму по новому полигону ТКО

В башкирском городе Благовещенск 10 человек создали инициативную группу по организации референдума против строительства полигона ТКО на территории Новонадеждинского сельского совета Благовещенского района, сообщил Медиакорсети один из местных активистов Дильшод Шерматов.

- Потому что у нас другого выхода нет – администрация проигрывает суды застройщикам, - пояснил он. – Теперь мы должны зарегистрировать инициативную группу, а потом собрать 3 500 подписей в поддержку референдума.

Конфликт из-за планов строительства нового полигона ТКО под Благовещенском длится с прошлого года. Митинги, разбирательства в судах пока не привели стороны к единой точке зрения.

Организаторы проекта уверяют, что новый полигон ТКО приведет к удешевлению стоимости утилизации отходов, а к плюсам относят создание новых рабочих мест и увеличение доходов местного бюджета.

Противники обращают внимание на то, что экологическая ситуация в Благовещенске, рядом с которым хотят построить полигон ТКО, и так сложная. В городе работают птицефабрика, Благовещенский арматурный завод, «Полиэф». Появление полигона в 5 км от города, по мнению активистов, ухудшит экологическую обстановку.