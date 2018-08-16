Депутат Госдумы Юрий Афонин в Уфе: Главное – провести референдум

Юрий Афонин на пресс-конференции в Уфе рассказал журналистам о подготовке к референдуму с такой формулировкой вопроса: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»
Чтобы провести референдум, коммунистам надо пройти три этапа. Сначала надо за два месяца зарегистрировать свои группы численностью не менее 100 человек минимум в 43 регионах страны.
После успешной регистрации групп их организаторы должны подать в ЦИК России ходатайство о регистрации большой инициативной группы по проведению референдума и начать сбор подписей.
За 45 дней надо собрать 2 миллиона подписей — но не более 50 тысяч в одном регионе.
Тут есть подводные камни, как оказалось. Нужно зарегистрироваться в 43 регионах страны. В то же время инициаторами референдума по пенсионному возрасту, кроме коммунистов, могут стать еще кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов и Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями.
По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна группа референдума, поскольку вопросы у трех инициаторов аналогичные. Простая математика: 85 регионов страны поделить на три – будет меньше 43. То есть если инициаторы референдума каким-то образом не договорятся между собой, то референдум может быть сорван уже на первом этапе – регистрации групп в регионах.
Вероятно, именно поэтому КПРФ будет рассматривать возможность объединения с другими инициаторами «пенсионного» референдума. Об этом заявил журналистам Юрий Афонин.
- Нужно 43 региона для создания единой инициативной группы, которая может собирать подписи, - пояснил Юрий Афонин. - Мы, КПРФ, проведем под своей эгидой 60 подгрупп. Сколько нам дадут зарегистрировать, я не знаю. В любом случае, мы договорились, что после двухмесячного этапа мы официально обратимся ко всем инициативным группам собраться вместе.
- Нам не важно, кто перетянет на себя какое одеяло, главное - провести референдум. Но вот, если мы все соберемся, а они не придут, это будет полное разоблачение этой системы создания спойлеров, - сказал он.
По словам Афонина, до конца текущей недели коммунисты намерены подать заявки на регистрацию региональных подгрупп по проведению референдума более чем в 40 субъектах России, в том числе в Башкирии. Компартия проводила опрос, выяснилось, что против повышения пенсионного возраста собрано более чем 5,5 млн подписей.
Юрий Афонин предложил вместо повышения пенсионного возраста ввести прогрессивную шкалу подоходного налога.
– Вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения – не экономический, это вопрос политический, - сказал он. - Это вопрос о том, кто платит за экономические преобразования, реформы и новый прорыв, который нужен. Если прогрессивный налог не вводится, то платит население, если вводится, то платит тот, кто обладает материальными ресурсами.
Справка. Госдума России 19 июля приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.