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Депутат Госдумы Юрий Афонин в Уфе: Главное – провести референдум

16 августа 2018, 13:38
Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин рассказал о референдуме по пенсионному возрасту.

Юрий Афонин на пресс-конференции в Уфе рассказал журналистам о подготовке к референдуму с такой формулировкой вопроса: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»

Чтобы провести референдум, коммунистам надо пройти три этапа. Сначала надо за два месяца зарегистрировать свои группы численностью не менее 100 человек минимум в 43 регионах страны.

После успешной регистрации групп их организаторы должны подать в ЦИК России ходатайство о регистрации большой инициативной группы по проведению референдума и начать сбор подписей.

За 45 дней надо собрать 2 миллиона подписей — но не более 50 тысяч в одном регионе.

Тут есть подводные камни, как оказалось. Нужно зарегистрироваться в 43 регионах страны. В то же время инициаторами референдума по пенсионному возрасту, кроме коммунистов, могут стать еще кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов и Всероссийский союз общественных организаций по работе с многодетными семьями.

По закону в одном регионе может быть зарегистрирована только одна группа референдума, поскольку вопросы у трех инициаторов аналогичные. Простая математика: 85 регионов страны поделить на три – будет меньше 43. То есть если инициаторы референдума каким-то образом не договорятся между собой, то референдум может быть сорван уже на первом этапе – регистрации групп в регионах.

Вероятно, именно поэтому КПРФ будет рассматривать возможность объединения с другими инициаторами «пенсионного» референдума. Об этом заявил журналистам Юрий Афонин.

- Нужно 43 региона для создания единой инициативной группы, которая может собирать подписи, - пояснил Юрий Афонин. - Мы, КПРФ, проведем под своей эгидой 60 подгрупп. Сколько нам дадут зарегистрировать, я не знаю. В любом случае, мы договорились, что после двухмесячного этапа мы официально обратимся ко всем инициативным группам собраться вместе.

- Нам не важно, кто перетянет на себя какое одеяло, главное - провести референдум. Но вот, если мы все соберемся, а они не придут, это будет полное разоблачение этой системы создания спойлеров, - сказал он.

По словам Афонина, до конца текущей недели коммунисты намерены подать заявки на регистрацию региональных подгрупп по проведению референдума более чем в 40 субъектах России, в том числе в Башкирии. Компартия проводила опрос, выяснилось, что против повышения пенсионного возраста собрано более чем 5,5 млн подписей.

Юрий Афонин предложил вместо повышения пенсионного возраста ввести прогрессивную шкалу подоходного налога.

Вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения – не экономический, это вопрос политический, - сказал он. - Это вопрос о том, кто платит за экономические преобразования, реформы и новый прорыв, который нужен. Если прогрессивный налог не вводится, то платит население, если вводится, то платит тот, кто обладает материальными ресурсами.

Справка. Госдума России 19 июля приняла в первом чтении внесенный правительством законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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