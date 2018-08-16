Депутат Госдумы Юрий Афонин в Уфе: Главное – провести референдум

Юрий Афонин на пресс-конференции в Уфе рассказал журналистам о подготовке к референдуму с такой формулировкой вопроса: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»