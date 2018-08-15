Лукавые цифры: «Новые Известия» подвергли сомнению показатели Росстата

«Новые Известия» опубликовали материал о том, как Росстат улучшает жизнь россиян.
- Если верить официальным данным, в среднем по России говядина стоит 322,92 рубля за килограмм, а в Москве — 382 рубля, - приводят аргументы журналисты издания. - Однако красивые цифры от Росстата разнятся с реальностью.
Издание анализирует цены в магазинах и по статистике и находит довольно большие различия.
- На первый взгляд можно подумать, что 5-10 рублей разницы особой роли не играют, - рассуждают журналисты. - Но именно из низких цен, которыми оперирует статистическая служба, формируется потребительская корзина, которая не меняется аж с 2013 года! Более того, по обновленному законодательству, она останется прежней вплоть до 2020 года.
Отметим, что стоимость потребительской корзины прямо влияет на устанавливаемый прожиточный минимум, а также на минимальный размер оплаты труда. С 1 мая 2018 года оба показателя сравнялись и составляют 11 163 рубля. Законом не установлен перечень услуг и непродовольственных товаров в составе потребительской корзины. Полная стоимость потребительской корзины представляет собой цену продуктового набора, умноженную на два.
Росстат находится под прямым управлением минэкономразвития. Получается, что статистики оценивают результаты того ведомства, которому подчиняются. Тут и возникают сомнения в объективности показателей уровня жизни россиян.
- В США, например, за статистику отвечает Бюро экономического анализа. - отмечает доктор экономических наук Игорь Николаев. - Естественно, оно не находится в подведомственности министерства торговли. У нас же происходят обратные тенденции: Росстат оказывается в ведении минэкономразвития, что уже в принципе определяет его работу и те данные, которые он предоставляет.