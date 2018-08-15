Лукавые цифры: «Новые Известия» подвергли сомнению показатели Росстата

- На первый взгляд можно подумать, что 5-10 рублей разницы особой роли не играют, - рассуждают журналисты. - Но именно из низких цен, которыми оперирует статистическая служба, формируется потребительская корзина, которая не меняется аж с 2013 года! Более того, по обновленному законодательству, она останется прежней вплоть до 2020 года.