Статистики рассказали, кого в Башкирии больше: женщин или мужчин
Сегодня, 15:54ОбществоЗиля Аскерова
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В республике соотношение мужчин и женщин имеет общероссийскую тенденцию.
По последним данным, женщин в республике больше, чем мужчин. На тысячу мужчин в Башкирии приходится 1132 женщин.
Эта диспропорция становится заметнее только с возрастом. Согласно данным статистов, мальчиков рождается больше. От 0 до 15 лет на тысячу из них приходится 953 девочек. А вот если посмотреть 30-49-летний возрастной отрезок, тут на тысячу мужчин приходится 1036 женщин. Далее эта цифра лишь увеличивается, например, среди 70-летних женщин больше в два раза.
По данным на 1 января, в Башкирии всего проживает 4,063 миллион человек. Из них 828,3 млн человек, или 20,4% — моложе трудоспособного возраста, 2,261 млн человек (55,6%) – трудоспособного возраста, 974 тысячи человек, или 24% — старше трудоспособного возраста.
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