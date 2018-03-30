Статистики посчитали число убыточных организаций в Башкирии

Статистики посчитали число убыточных организаций в БашкирииВидео
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Доля убыточных организаций увеличилась: 21,3% в 2017 году против 20,5% в 2016-м.
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Несмотря на незначительно увеличение убытков компаний в относительном выражении – чуть больше, чем на процент – в рублях увеличение составило гораздо более существенную сумму: 24,5 млрд руб в 2017 году против 12,3 млрд руб в 2016-м, то есть, в два раза.
Эти данные приводит Башкортостанстат в своем отчете «О финансовых результатах деятельности организаций за 2017 год».
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