Статистики посчитали число убыточных организаций в Башкирии

Несмотря на незначительно увеличение убытков компаний в относительном выражении – чуть больше, чем на процент – в рублях увеличение составило гораздо более существенную сумму: 24,5 млрд руб в 2017 году против 12,3 млрд руб в 2016-м, то есть, в два раза.