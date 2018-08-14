В Уфе суд выступил против точечной застройки в Черниковке

Для приватизации объекта решение Калининского суда Уфы о том, что ранее на этом месте находилась не кладовая площадью 34 квадратных метра, а здание площадью более 180 квадратных метров было подделано. На основании этого документа первый владелец кладовой Игорь Водолеев в 2015 году оформил строение в собственность, затем передал его компании «Сфера», та, в свою очередь, — Александру Сухареву, а он — нынешнему владельцу Денису Слепневу. В пятницу суд признал право собственности на объект, оформленное на Дениса Слепнева, недействительным.