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В Уфе суд выступил против точечной застройки в Черниковке

14 августа 2018, 11:13
Законность застройки потребовали проверить жители окрестных домов.

10 августа в суде Калининского района Уфы судья удовлетворил заявление управления земельных и имущественных отношений мэрии о сносе самовольно построенного здания во дворе домов на улице Архитектурной в Черниковке, сообщает "Коммерсантъ-Уфа".

Против строительства были жители ближайших к самовольной постройки домов. Они выяснили, что возведенное за два месяца одноэтажное здание было построено незаконно, права аренды участка у собственника строения нет.

Для приватизации объекта решение Калининского суда Уфы о том, что ранее на этом месте находилась не кладовая площадью 34 квадратных метра, а здание площадью более 180 квадратных метров было подделано. На основании этого документа первый владелец кладовой Игорь Водолеев в 2015 году оформил строение в собственность, затем передал его компании «Сфера», та, в свою очередь, — Александру Сухареву, а он — нынешнему владельцу Денису Слепневу. В пятницу суд признал право собственности на объект, оформленное на Дениса Слепнева, недействительным.

Члены инициативной группы граждан, выступившие против строительства, обращались в полицию с заявлением о факте фальсификации решения суда, на основании которого был приватизирован объект. Представитель собственника Слепнева заявил, что доверитель не знал о незаконном оформлении документов, и просил принять встречный иск против сноса, который, впрочем, суд не принял.

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