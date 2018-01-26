Жители Уфы борются с точечной застройкой в своем дворе

Люди намерены обратиться к главе государства Владимиру Путину.

Жители уфимского микрорайона Черниковка выступают против точечной застройки в их дворе. Перед Новым годом между домами по улице Архитектурной, 8 и 10 началась стройка. Это возмутило горожан, ведь их согласия никто не спрашивал. Кроме того, людям не сразу удалось узнать, что же здесь планируют возвести.

- Раньше на этом месте была хозяйственная постройка размером 6 на 6 кв. м. общей площадью 38 кв. м. Здесь наше ЖЭУ хранило уборочный инвентарь. В конце декабря прошлого года это здание снесли и начали строить новое. Сказать, что это стало для нас неожиданностью – это ничего не сказать, - рассказывает местная жительница Людмила Калимуллина. – Дело в том, что в ноябре прошлого года нам было предложено принять участие в городской программе по благоустройству дворовой территории. Мы согласились участвовать в данной программе, рассчитывая на устройство нормальных стоянок, парковки для автомобилей, спортивной площадки типа Work out. Но, видимо, мечтам о благоустроенном дворе не суждено сбыться.

По словам Людмилы, строители захватили часть детской площадки, а также всю зеленую зону, которая была во дворе. Общая площадь захваченной территории, по ее словам, примерно 200 кв. м.

- Пенсионерки, проживающие в нашем доме, на свои деньги покупали саженцы, ухаживали за клубами, высаживали кустарники. Все это уничтожено. Кроме этого, они спилили несколько деревьев, - рассказывает женщина.

При этом, выяснить, что здесь планируется построить, жителям удалось не сразу.

- Мы задавали вопросы о том, что строится, кто строит, кто заказчик, кто выдавал разрешение, почему не были проведены слушания с местными жителями. Однако на все эти вопросы получить ответа с первого раза не получилось. Нам грубили, выгоняли нас. Было ощущение, что наш двор захватили бандиты, - рассказывает Людмила.

Позже жильцам близлежащих домов все-таки удалось выяснить, что здесь началось строительство нового одноэтажного здания размером 9 на 14 кв. м. общей площадью около 184 кв. м. Предположительно, здесь должен разместиться спортивный зал для детей, зал для занятия боксом. Однако уверенности в том, что это действительно так и будет, ни у кого нет.

- Спортивный комплекс для детей – это, конечно, очень хорошо, но поведение этих людей доверия не внушает. Те люди, которые строят для детей, они не ведут себя, как бандиты. Если у них действительно такие благие намерения, то и начинаться все это должно по-хорошему. Почему они не известили нас о своих планах? Не спросили нашего согласия? - говорит Людмила.

Как следует из паспорта объекта, который там размещен, здесь должна была проводится реконструкция, переустройство нежилого здания, внешнее оформление фасада и устройство входной группы.

Однако, как уверяют жители, фактически мастерская была полностью снесена, а на ее месте начато новое строительство.

Подрядчиком застройки является ООО СК «Нова». «Медиакорсеть» попыталась связаться с представителями компании по номерам телефонов, которые указаны в паспорте. Но они отказались общаться со СМИ.

Между тем, жильцы трех домов провели общее собрание, где присутствовали представители администрации Калининского района. На этом собрании все жители единогласно проголосовали против нового строительства. Люди уже обратились в прокуратуру республики, откуда их обращение перенаправили в районную прокуратуру.

- В прокуратуре сообщили, что ответа на наш запрос, по закону, мы можем ждать до 30 дней. Мы-то подождем, но стройка-то идет. Да и с документами сейчас пока у них не все в порядке, но за это время они успеют все подготовить, - говорит Людмила.

Между тем, жители на этом останавливаться не планируют, они уже написали письмо президенту России Владимиру Путину, сходили на прием к главе Калининского района Сергею Кожевникову. Далее они планируют обратиться в суд.

В администрации «Медиакорсети» пояснили, что застройщик указанного объекта – господин Слепнев. За согласованием стройгенплана на строительство капитального объекта на внутридомовой территории жилых домов № 8, 10 по улице Архитектурной в администрацию Калининского района не обращался.

Земельный участок общей площадью 38 кв. м. находится в аренде господина Игоря Водолеева до 23 марта этого года.

- Разрешение на реконструкцию и строительство зданий, пристроев можно получить в отделе градостроительного контроля и выдачи разрешений исключительно при наличии правоустанавливающих документов на земельный участок, распоряжения главы администрации Уфы о предоставлении земельного участка, градостроительного плана земельного участка, рабочего проекта, согласования архитектурной концепции здания, на основании письменного обращения правообладателя земельного участка, - отметили в администрации.

Между тем, Главархитектура Уфы не подтвердила факт о выдаче разрешения.

- Данный объект является объектом самовольной постройки, - сообщили в администрации Уфы.