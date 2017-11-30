Суд признал недействительной сделку по точечной застройке на ул.Зорге в Уфе

Договор мэрии и компании "Топограф", планировавшей точечную застройку на углу ул. Зорге и 50 лет СССР, признан недействительном. Определение об этом вынесено в апелляционной инстанции арбитражного суда.

«Топограф» получил у мэрии 2,7 тыс. кв. м земли в аренду на три года без торгов, по акту выбора, для строительства надземного пешеходного перехода с торговыми помещениями. Против планов застройки выступили местные жители и предприниматели, заявив, что необходимости в новом торгового объекте в районе нет, равно как и в надземном переходе, так как на улице Зорге установлены светофоры, а сама улица достаточно узкая. Кроме того, они ссылались на неоднократные заявления мэра Уфы Ирека Ялалова и главы республики Рустэма Хамитова о недопустимости точечной застройки в башкирской столице. Претензии к застройщику возникли и у прокуратуры.