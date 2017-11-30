Суд признал недействительной сделку по точечной застройке на ул.Зорге в Уфе
Как следует из картотеки арбитража, определение вынесено вчера. Его мотивировочная часть пока не опубликована.
Напомним, в августе арбитраж Башкирии отказал мэрии в иске «Топографу». Администрация требовала признать недействительным договор аренды участка, заключенный с компанией в апреле 2015 года, и применить последствия недействительности сделки.
«Топограф» получил у мэрии 2,7 тыс. кв. м земли в аренду на три года без торгов, по акту выбора, для строительства надземного пешеходного перехода с торговыми помещениями. Против планов застройки выступили местные жители и предприниматели, заявив, что необходимости в новом торгового объекте в районе нет, равно как и в надземном переходе, так как на улице Зорге установлены светофоры, а сама улица достаточно узкая. Кроме того, они ссылались на неоднократные заявления мэра Уфы Ирека Ялалова и главы республики Рустэма Хамитова о недопустимости точечной застройки в башкирской столице. Претензии к застройщику возникли и у прокуратуры.
Участок стройки на улице Зорге был арестован судом по требованию мэрии ещё в начале лета.