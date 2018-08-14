В Башкирии девушка заманивала мужчин, которых после избивали и грабили

В полицию Стерлитамакского района обратился пострадавший житель Гафурийского района. Он рассказал, что неизвестные люди напали на него и, подвергая угрозам, применяя силу, отобрали у него автомобиль.
Выяснилось, что ими оказались пятеро жителей Кумертау.
По предварительным данным, мужчина нашел в одном из мобильных приложений для знакомств девушку. Они решили познакомиться, договорились о встрече. Мужчина подъехал на «Ладе Калине» к условленному месту, неподалеку от деревни Любажи.
Девушка пришла на свидание и села к нему в автомобиль. Далее маршрут планировала она. В конце концов пара подъехала к безлюдному месту. Когда они уединились, неожиданно для потерпевшего из кустов вышли пятеро молодых людей в масках.
Они накинулись на мужчину, прыснули ему в лицо из перцового баллончика, стали избивать руками и ногами. После этого злоумышленники отобрали у него ключи от автомобиля и скрылись с места происшествия на его машине. Машину перегнали в Кумертау. Полиции удалось установить, что девушка заранее договорилась с молодыми людьми о том, что приведет к ним жертву.
Правоохранители также установили, что аналогичным образом в Стерлитамакском районе избили и ограбили другого мужчину.
В настоящий момент полицейские проверяют подозреваемых на причастность к другим аналогичным преступлениям. Похищенные автомашины найдены и изъяты.
По фактам грабежа и разбоя возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть похищенного изъята.
Если вы стали жертвой подобных преступлений, либо обладаете какой-либо информацией, просим сообщить по телефонам: дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, телефон доверия (347) 279-32-92, 02 (102 с мобильного телефона) или в ближайшее отделение полиции.