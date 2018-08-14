В Башкирии девушка заманивала мужчин, которых после избивали и грабили

Они накинулись на мужчину, прыснули ему в лицо из перцового баллончика, стали избивать руками и ногами. После этого злоумышленники отобрали у него ключи от автомобиля и скрылись с места происшествия на его машине. Машину перегнали в Кумертау. Полиции удалось установить, что девушка заранее договорилась с молодыми людьми о том, что приведет к ним жертву.