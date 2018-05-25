В Баймаке избили полицейского, следственный комитет выясняет обстоятельства

По предварительным данным, ночью 25 мая во время патрулирования сотрудник полиции Отдела МВД России по Баймакскому району около одного из развлекательных заведений Баймака заметил группу пьяных мужчин, которые громко выражались нецензурной бранью.

Полицейский сделал им замечание, потребовав прекратить противоправные действия. В ответ мужчины стали кричать, вести себя крайне агрессивно, после чего двое из них ударили сотрудника полиции.

Он смог сообщить по рации в дежурную часть Отдела МВД России по Баймакскому району о нападении. На место прибыли ближайшие патрули и всех нападавших и доставили в отделения для разбирательства.

В отношении четверых жителей Баймака составлены протоколы о привлечении их к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

По факту нападения на сотрудника полиции и причинении ему телесных повреждений материал направлен в СУ СК РФ по РБ для дачи юридической оценки по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».