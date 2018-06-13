В Уфе ночью двое в масках напали на магазин и избили продавца

В Уфе полиция изучает кадры, сделанные камерами видеонаблюдения в одном из магазинов Кировского района столицы. На нем зафиксирован момент ограбления. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».

В объектив попала сцена избиения сотрудника торговой точки, который попытался выхватить свой ноутбук из рук грабителей. Инцидент произошел на днях около часа ночи.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа группой лиц по предварительному сговору. Сейчас злоумышленников ищут.