В Башкирии нетрезвая мама подожгла дом и избила сына

В бывшей столице Малой Башкирии произошло ЧП. В полицию Баймакского района поступил сигнал о том, что в Темясово мама двоих детей, подвыпив, подожгла дом и избила своего ребенка.

По сигналу тут же выехали участковый и следственно-оперативная группа.

- По предварительным данным, женщина, 1985 года рождения, снова поддалась алкогольной тяге, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ. - Ее встреча со знакомыми сопровождалась спиртными напитками. Когда она поздно вечером вернулась домой, ее 12-летний ребенок уже спал, а 15-летний сын ходил по селу в поисках матери.

Женщина закрылась на ключ и не стала впускать своего старшего сына, потом она подожгла шторы и стала избивать младшего сына. Его брат взломал двери, и они вдвоем убежали из дома. Их приютили на время соседи.