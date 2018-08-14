ФК «Уфа» подписал контракт с нападающим «Домжале» Бизяком

Футбольные клубы «Уфа» и «Домжале» договорились о трансфере словенского нападающего Ловро Бизяка, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа». Контракт 24-летнего игрока с «Уфой»заключен на 4 года.
Ловро Бизяк – воспитанник футбольного клуба «Шмартно 1928». Также в его карьере - словенские команды «Ковинар», «Алюминий» и австрийский «Вилдон». За словенский клуб «Домжале» Ловро Бизяк провел 46 матчей и забил 16 голов.
«Домжале» был соперником «Уфы» во втором раунде Лиги Европы. Команды дважды сыграли между собой вничью (0:0, 1:1), но из-за забитого на выезде гола «Уфа» прошла в следующий раунд. Единственный гол уфимскому клубу как раз забил Ловро Бизяк.
- Знаю, что «Уфа» - очень хороший клуб, - сказал в интервью клубному телевидению Ловро Бизяк. - У меня здесь уже есть хороший друг — Боян Йокич. Он рассказывал об «Уфе» только самое хорошее. Я в восторге, что стал частью футбольного клуба «Уфа». Я являюсь нападающим и готов помочь «Уфе» уже в следующем матче. Не могу дождаться того момента, когда смогу надеть футболку «Уфы». Думаю, что выберу 11-й номер, потому что это моё счастливое число.
Новый игрок «Уфы» вряд ли сможет выступить в составе команды 16 августа в ответном матче третьего раунда Лиги Европы, а в российском чемпионате вполне может выйти на поле 20 августа в игре с «Динамо» (Москва) на выезде.