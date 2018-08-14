ФК «Уфа» подписал контракт с нападающим «Домжале» Бизяком

- Знаю, что «Уфа» - очень хороший клуб, - сказал в интервью клубному телевидению Ловро Бизяк. - У меня здесь уже есть хороший друг — Боян Йокич. Он рассказывал об «Уфе» только самое хорошее. Я в восторге, что стал частью футбольного клуба «Уфа». Я являюсь нападающим и готов помочь «Уфе» уже в следующем матче. Не могу дождаться того момента, когда смогу надеть футболку «Уфы». Думаю, что выберу 11-й номер, потому что это моё счастливое число.