«Уфа» уступила с минимальным счетом «Краснодару»

«Уфа» вышла с измененным составом в оборонительной линии, место Табидзе занял Пуцко, вместе с ним в защите играли Аликин и Неделчару. В линии атаки – уже привычные Слай и Обляков, в полузащите Пауревич, Ванек и Карп, по краям – Сухов и Йокич.

Первый тайм прошел в равной игре, он закончился без голов.

В перерыве замечаю на стадионе главу администрации Уфы Ирека Ялалова. Интересуюсь его впечатлением от игры.

Фото: Артем Михайлов

- Игра очень сложная, видно, что «Краснодар» поддавливает, но наши играют очень хорошо. Ждать жесткого навала от «Уфы» не стоит, учитывая, что они играют и в еврокубке, и скоро у них игра в Люксембурге. Играют очень рационально, - говорит Ирек Ялалов.

- Вы на каждый матч приходите?

- Не всегда получается, но мои коллеги обязательно приходят.

- Сами играете в футбол?

- Сейчас нет, но когда занимался борьбой, то играл. Это входило в программу тренировок.

Фото: Валерий Шахов

Второй тайм прошел с явным преимуществом «Краснодара», которое усилилось с заменами. На поле вышел Ари, уже через пару минут он пробивал головой, мяч немного разминулся со штангой.

Фото: Валерий Шахов

Уфимцы создали пару моментов, самый опасный был у Сухова, но его удар пришелся в голкипера. Вышел на замену Кротов, он уже оправился после травмы. Сысуев тоже был в запасе, но его на поле не выпустили.

Давление гостей нарастает. Швед Классон навешивает в штрафную, уфимский защитник Пуцко отбивает мяч головой, он отскакивает на ногу вышедшему на замену Вандерсону, тот бьет – и гол. На 86 минуте матча гости выходят вперед, и уже не упускают победу.

Фото: Валерий Шахов

Кристиан Рамирес получает красную за два нарушения, но это происходит в добавленное время и на результат матча никак не влияет.

Фото: Валерий Шахов

0:1 – «Уфа» проигрывает у себя дома «Краснодару».

После матча главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров поблагодарил игроков:

- План на игру в принципе выполнили. Старались отодвинуть игру от своих ворот, но не всегда это удавалось. Справлялись до 86 минуты. На мой взгляд, мы не заслуживали поражения.

Но это не мешает команде тут же забыть о плохом результате и начать готовиться к следующей игре, сказал главный тренер.

- Мы уже забыли эту игру и готовимся к ответной игре в Лиге Европы с «Прогресом», - говорит Сергей Томаров.