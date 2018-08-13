В Уфе у «закладчика» изъяли 1,5 килограмма наркотиков

На 23-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Молодой человек прятал расфасованные наркотики с «синтетикой» на окраине города и отправлял координаты и фото этих мест своему «работодателю».
Уфимца задержали на набережной Уфы. При обыске квартиры, полицейские нашли в кухонной мебели и тарелках, которые хранились в шкафу, полтора килограмма наркотиков. Запрещенные вещества предназначались для сбыта.
Сейчас молодой человек заключен под стражу, идет расследование уголовного дела.