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В Уфе у «закладчика» изъяли 1,5 килограмма наркотиков

13 августа 2018, 11:11
Молодой человек заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

На 23-летнего уфимца возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД по республике. Молодой человек прятал расфасованные наркотики с «синтетикой» на окраине города и отправлял координаты и фото этих мест своему «работодателю».

Уфимца задержали на набережной Уфы. При обыске квартиры, полицейские нашли в кухонной мебели и тарелках, которые хранились в шкафу, полтора килограмма наркотиков. Запрещенные вещества предназначались для сбыта.

Сейчас молодой человек заключен под стражу, идет расследование уголовного дела.

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