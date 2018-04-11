Под Уфой житель Ульяновской области производил наркотики в коттедже
В Башкирии сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков у жителя Ульяновской области изъяли более двух килограммов синтетических наркотиков. О ликвидации подпольной лаборатории сообщает gtrk.tv со ссылкой на пресс-службу МВД по РБ.
Ранее судимый 43-летний уроженец Ульяновской области арендовал коттедж в садовом товариществе, расположенном в Уфимском районе Башкирии. Здесь он производил наркотики.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли пять пятилитровых пластиковых канистр с «жидким» наркотиком, который после определенных химических процессов превращается в порошок. По данным Управления МВД по РБ, изъятой жидкости хватило бы на два килограмма так называемой «скорости» - это около 10 тысяч доз наркотика.
Полицейским также удалось выяснить, что производство запрещенных веществ было поставлено на поток. Готовая продукция мелкооптовыми партиями поставлялась наркодилерам Уфы.
По факту попытки незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.