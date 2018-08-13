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В Башкирии выстрелили в мужчину на пороге его дома на глазах семьи

13 августа 2018, 11:40
Потерпевший остался жив.

В Стерлитамаке выстрелили в мужчину на пороге жилого дома №124 на улице Худайбердина, неподалеку от улицы Элеваторной, сообщает Proufu.ru со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Один из пользователей соцсети сообщил, что стрелявшие передвигались на авто, а также о том, что с потерпевшим в момент стрельбы рядом находились жена и дети.

В МВД по республике сообщили, что трое неизвестных избили местного жителя и несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Нападавшие объявлены в розыск, пострадавший находится в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации.

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